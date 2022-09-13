Замглавы офиса президента Украины: Харьковская область снова осталась без электричества

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Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Харьковской области вновь прекратилась подача электроэнергии. Об этом стало известно во вторник, 13 сентября.

— Вышла из строя резервная линия, питавшая населенные пункты. Сейчас все силы направлены на устранение проблемы, — рассказал Тимошенко.

Харьковское метро также остановило движение поездов. Он добавил, что сообщит о результатах проведенных ремонтных работ, передает РИА Новости.

12 сентября стало известно о прекращении подачи воды и электроснабжения в Харькове. Помимо этого, в городе перестал работать метрополитен, а также наблюдались перебои с интернетом.

11 сентября сообщалось об отключении электричества в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Также стало известно о проблемах с электроэнергией в Полтавской области.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов 10 сентября рассказал, что Украина отказалась принимать электроэнергию с Запорожской АЭС.