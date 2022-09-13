Депутат рассказал о развитии проекта по импортозамещению в Московской области

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Проект по импортозамещению «Выбирай свое» продолжает развиваться. Об этом рассказал депутат Мособлдумы, координатор партийного проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

Он отметил, что в Дзержинском работает одно из ведущих ломоперерабатывающих предприятий в России. Завод является лидером в сфере переработки лома и отходов черных металлов города Москвы и Подмосковья. В цехах по переработке вторсырья установлено российское оборудование, передает РИАМО.

Маликов добавил, что партийный проект «Выбирай свое» направлен на поддержку предпринимателей по переходу с зарубежного оборудования на отечественное.

Также в Подмосковье активно развивается импортозамещение ягод. Так, в округе Шаховская выращивают натуральную голубику и землянику садовую. В следующем году планируют получить урожай клубники с 2,8 гектара. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого Андрей Воробьев рассказал, сколько проектов импортозамещения реализовано в регионе.