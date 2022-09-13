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Guardian: ЕС не будет устанавливать потолок цен на российский газ

Георгий Соланович
В мире
Guardian: ЕС не будет устанавливать потолок цен на российский газ
Фото: shutterstock

Евросоюз отказался от идеи потолка цен на российский газ и теперь планирует ввести налог на сверхприбыль нефтяных и газовых компаний. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

Новый налог предполагается взимать с компаний, работающих на ископаемом топливе, а также с производителей электроэнергии «с низким уровнем выбросов углерода». «Взнос солидарности», как назвали сверхналог в ЕС, введут в еврозоне в связи с тем, что прибыль нефтяных, газовых и угольных компаний выросла в пять раз. Налоговую ставку в ЕК при этом пока не уточнили.

Помимо этого, европейским государствам предлагается согласовать общий показатель сокращения потребления электроэнергии в часы пик. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен должна представить план по борьбе с растущими ценами на электричество 14 сентября, сейчас в него еще вносят изменения, общий показатель сокращения пока неизвестен.

По данным Guardian, от потолка цен на российское топливо еврозона отказалась из-за низкой поддержки законопроекта.

На фоне энергетического кризиса в Европе наблюдается рекордная инфляция. Чтобы поддержать потребителей и бизнес в условиях стремительного роста цен, страны Евросоюза (ЕС) выделяют миллиарды евро. Подобная стратегия не только не поможет европейцам решить проблему топливного кризиса, но и приведет к новому витку инфляции. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Налоги Евросоюз (ЕС) топливо
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