Энергетические льготы не помогут: Евросоюз ожидает новый виток инфляции

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На фоне энергетического кризиса в Европе наблюдается рекордная инфляция. Чтобы поддержать потребителей и бизнес в условиях стремительного роста цен, страны Евросоюза (ЕС) выделяют миллиарды евро. Подобная стратегия не только не поможет европейцам решить проблему топливного кризиса, но и приведет к новому витку инфляции. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По данным Eurostat, уровень инфляции в европейских странах в августе этого года превысил девять процентов. Это самый высокий рост цен в ЕС с момента его образования в 1993 году. В последний раз инфляция в Европе достигала таких значений 40 лет назад — в 1982 году.

Европейские правительства вынуждены реагировать на ситуацию и как-то поддерживать уровень жизни своих граждан на прежнем уровне. На поддержку потребителей и бизнеса в условиях дефицита топлива они выделяют беспрецедентные средства. По данным брюссельского аналитического центра Bruegel, на которые ссылается агентство Bloomberg, европейские домохозяйства получат по меньшей мере 376 миллиардов евро в виде государственной помощи, чтобы остановить колоссальные счета за электроэнергию этой зимой. Однако аналитики сомневаются, что «шведский стол расходов» как-то облегчит ситуацию.

Собеседник «ВМ» полагает, что одномоментное вливание больших объемов средств, призванное побороть инфляцию, приведет к обратному эффекту — рост цен приобретет еще больший масштаб.

— Колоссальные средства, которые выделяют страны ЕС энергетическим компаниям и потребителям, возможно, помогут им как-то пережить эту ситуацию в краткосрочной перспективе. Однако проблему дефицита энергоносителей на рынке это не решит. К тому же дополнительные затраты бюджета так или иначе «вкладываются» в цены, что в свою очередь ускорит инфляцию, — поясняет Беляев.

В этом контексте также важно понимать, что инфляция в Европе носит немонетарный (неденежный) характер. Она связана с ростом цен на энергоносители, который вызван их дефицитом. Иными словами, рост цен на энергию повлек за собой рост цен на другие товары и услуги.

— В ЕС инфляция немонетарная, то есть к деньгам этот процесс не имеет никакого отношения. А дополнительная, избыточная эмиссия денег, на которую может пойти Европейский центральный банк, также поспособствует росту цен, — заключил эксперт.