Депутат МГД Козлов: Профилактика бешенства является первым шагом в заботе о здоровье домашних животных

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве стартует кампания по вакцинации домашних животных против бешенства: в столице будет работать более 360 временных прививочных пунктов. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов в четверг, 15 сентября.

— Бешенство смертельно для животного и опасно для хозяев, при этом контакт с зараженным диким животным может пройти незамеченным. Даже случайный контакт, укус, игра с мышкой могут стоить жизни животному. Поэтому нужно четко понимать, что вакцинация от бешенства и регулярная ревакцинация — это первый шаг в заботе о здоровье и домашнего животного, и вашей семьи, — сказал он.

Парламентарий отметил, что в Московском регионе домашние любимцы редко страдают от бешенства, но это не дает оснований для хозяев пропустить прививку. Козлов напомнил, что вакцинация в столице проводится бесплатно при обращении в любую государственную ветклинику.

При этом перед прививкой владельцам нужно взять с собой паспорт любимца и убедиться, что здоровье животного в норме, передает агентство городских новостей «Москва».

Осенью в городе будут работать более 360 временных прививочных пунктов, а найти ближайший к дому пункт вакцинации можно будет на официальном портале мэра Москвы.