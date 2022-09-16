Главные новости к утру 16 сентября

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Соединенные Штаты настаивают на своем предложении по обмену заключенными с РФ и считают, что Москва должна сделать это «сегодня же». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины города Валуйки, в результате чего погиб один человек, двое пострадали. Также он рассказал, что загорелись восемь частных жилых домов по улице Школьной и три автомобиля.

Таджикские военнослужащие начали обстрел позиций киргизских пограничников сразу в нескольких местах. Уточняется, что в 6:00 (3:00 по московскому времени) таджикская сторона стала обстреливать пограничные наряды ПС ГКНБ Киргизии и позиций киргизской стороны в местностях Кум-Мазар, Чыр-Добо, Эки-Таш и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия.

Администрация Соединенных Штатов включила в очередной пакет военной помощи Киеву на 600 миллионов боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и противоартиллерийские радиолокационные станции. В американском ведомстве уточнили, что Штаты выделили на военную помощь Украине в общей сложности около 15,8 миллиарда долларов.