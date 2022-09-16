Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Главные новости к утру 16 сентября

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 16 сентября
Фото: Pexels

Соединенные Штаты настаивают на своем предложении по обмену заключенными с РФ и считают, что Москва должна сделать это «сегодня же». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины города Валуйки, в результате чего погиб один человек, двое пострадали. Также он рассказал, что загорелись восемь частных жилых домов по улице Школьной и три автомобиля.

Таджикские военнослужащие начали обстрел позиций киргизских пограничников сразу в нескольких местах. Уточняется, что в 6:00 (3:00 по московскому времени) таджикская сторона стала обстреливать пограничные наряды ПС ГКНБ Киргизии и позиций киргизской стороны в местностях Кум-Мазар, Чыр-Добо, Эки-Таш и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия.

Администрация Соединенных Штатов включила в очередной пакет военной помощи Киеву на 600 миллионов боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и противоартиллерийские радиолокационные станции. В американском ведомстве уточнили, что Штаты выделили на военную помощь Украине в общей сложности около 15,8 миллиарда долларов.

Украина Оружие Тюрьмы Белгородская область Спецоперации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Все мнения
О проекте