Линию электропередачи подорвали в Мелитополе

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На юге Мелитополя подорвана линия электропередачи. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщили в пресс-службе МВД Запорожской области.

— Теракт в Мелитополе. Подорваны опоры ЛЭП. В южной части Мелитополя был совершен подрыв линий электропередач, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате повреждены две железобетонные опоры, которые находились рядом с трассой в районе поселка Нового Мелитопольского района. В настоящее время правоохранители проводят проверку, пишет РИА Новости.

Накануне около полудня в кабинете генпрокурора в здании прокуратуры ЛНР прогремел мощный взрыв. В результате погиб генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко.

В этот же день по центру Херсона рядом со зданием местной администрации ВСУ совершили ракетный удар. Инцидент произошел во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов.

Позже заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что удар пришелся по его кабинету в здании областной администрации.