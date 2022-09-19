Столичная школа социального предпринимателя открыла новый набор

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Школа социального предпринимателя Фонда поддержки социальных проектов (ФПСП) открыла набор на новый поток учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 19 сентября.

Заявки на участие в школе соцпредпринимателя принимаются до 27 сентября. Занятия начнутся 30 сентября в очном и дистанционном форматах. Образовательная программа рассчитана на граждан в возрасте от 16 лет и будет длиться на два месяца.

— Обучение в школе социального предпринимателя бесплатное. Мы ждем на занятиях как новичков в бизнесе, так и действующих предпринимателей, желающих переориентировать свое дело для решения социальных проблем. Эксперты школы помогут участникам доработать бизнес-идею, выстроить эффективную маркетинговую стратегию и устойчивую финансово-экономическую модель социального бизнеса, — отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Он также добавил, что все выпускники школы получают право приоритетного зачисления в акселератор соцпроектов ФПСП и возможность претендовать на грант фонда — один миллион рублей. Помимо этого, слушателям выдадут сертификат о завершении учебы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что образовательный центр «Сириус» разработал новый проект для учащихся 7–11-х классов по искусственному интеллекту, в рамках которого школьники смогут изучить направление, получить задачу от профильных российских компаний и создать собственный проект совместно с индустриальными партнерами.