МЧС предупредило москвичей о ливне с градом вечером в понедельник

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Сильный ливень с грозой и градом и ветер до 25 метров в секунду ожидаются в Москве в понедельник. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе столичного МЧС России.

— В период с 00 часов с сохранением до 10 часов 19 сентября ожидается местами сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, град. В период с 00 часов до 21 часа 19 сентября ожидается усиление ветра южной четверти с порывами 17–22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Жителям столицы рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Столичных автомобилистов призвали избегать внезапных маневров во время движения, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также парковать автомобиль вдали от деревьев.

До этого сообщалось, что более 30 миллиметров осадков может выпасть в Москве с полуночи до полудня 19 сентября. Уточняется, что для сентября месячной нормой осадков является показатель 65 миллиметров. Так, в Москве ожидаются ливневые дожди, которые принесут более половины нормы осадков.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что на текущей неделе жителей столицы ожидает дождливая и ветреная погода с дневной температурой воздуха плюс 10–15 градусов.