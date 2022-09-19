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Москвичам рассказали о дождливой погоде на этой неделе

Георгий Соланович

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Погода в Москве
Город
Москвичам рассказали о дождливой погоде на этой неделе
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Облачная погода с прояснениями и небольшие дожди ожидаются в Москве на этой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в понедельник, 19 сентября.

— В ближайшие дни в Москве будет облачно с прояснениями. С 20 по 24 сентября ожидаются небольшие дожди. Во вторник, 20 сентября, столбики термометров покажут 13–15 градусов днем и 8–10 градусов ночью. В среду днем сохранится такая же погода, а ночью станет немного холоднее — шесть–восемь градусов тепла, — говорится в сообщении.

В четверг, 22 сентября, днем столбики термометров покажут от 13 до 15 градусов, ночью — от 8 до 10 градусов. В пятницу и субботу температура в городе понизится. В дневное время ожидается от 10 до 15 градусов, а ночью — от 5 до 10 градусов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что более 30 миллиметров осадков может выпасть в Москве с полуночи до полудня 19 сентября. Уточняется, что для сентября месячной нормой осадков является показатель 65 миллиметров. Так, в Москве ожидаются ливневые дожди, которые принесут более половины нормы осадков. Кроме того, в столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности с ночи на 19 сентября из-за дождя и ветра.

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