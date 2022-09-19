Пушилин: ДНР и ЛНР необходима синхронизация дальнейших действий

Фото: vk/pushilindenis

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обсудил с руководителем Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником проведение референдумов о вхождении республик в состав Российской Федерации.

— Я считаю, нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать. Есть предложение объединить усилия администраций глав республик, аппаратов парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму, — сказал политик.

Видео переговоров Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале.

До этого Общественная палата ДНР обратилась к Пушилину с просьбой провести референдум о вхождении в состав России.

Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с аналогичной просьбой. Согласно тексту заявления, признание субъектом России необходимо республике для обеспечения безопасности территории. Кроме того, данный шаг, считают в Палате, откроет новые возможности для восстановления ЛНР.