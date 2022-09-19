Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пушилин: ДНР и ЛНР необходима синхронизация дальнейших действий

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин: ДНР и ЛНР необходима синхронизация дальнейших действий
Фото: vk/pushilindenis

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обсудил с руководителем Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником проведение референдумов о вхождении республик в состав Российской Федерации.

— Я считаю, нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать. Есть предложение объединить усилия администраций глав республик, аппаратов парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму, — сказал политик.

Видео переговоров Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале.

До этого Общественная палата ДНР обратилась к Пушилину с просьбой провести референдум о вхождении в состав России.

Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с аналогичной просьбой. Согласно тексту заявления, признание субъектом России необходимо республике для обеспечения безопасности территории. Кроме того, данный шаг, считают в Палате, откроет новые возможности для восстановления ЛНР.

ЛНР Денис Пушилин Россия ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте