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Стоматолог назвал причины образования зубного налета

Ирина Игнатенко
Общество
Стоматолог назвал причины образования зубного налета
Фото: shutterstock

Врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов перечислил причины образования зубного налета.

Как отмечает Илья Антонов, образование налета идет постоянно. При этом его провоцируют несколько факторов.

Первый — это состав слюны. Он, в свою очередь, зависит от работы желудочно-кишечного тракта. Слюна — секрет, который на 99 процентов представляет собой воду, а остальное — это ферменты, необходимые для расщепления пищи и ее переработки.

Вторым фактором является рацион питания. Налет образуется из-за продуктов, отличающихся наличием органических и неорганических красителей в составе.

— Большое влияние на скорость образования налета оказывает гигиена полости рта, а также интенсивность потребления красящих продуктов, — сообщил Илья Антонов в комментарии aif.ru.

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