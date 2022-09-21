Стоматолог назвал причины образования зубного налета

Врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов перечислил причины образования зубного налета.
Как отмечает Илья Антонов, образование налета идет постоянно. При этом его провоцируют несколько факторов.
Первый — это состав слюны. Он, в свою очередь, зависит от работы желудочно-кишечного тракта. Слюна — секрет, который на 99 процентов представляет собой воду, а остальное — это ферменты, необходимые для расщепления пищи и ее переработки.
Вторым фактором является рацион питания. Налет образуется из-за продуктов, отличающихся наличием органических и неорганических красителей в составе.
— Большое влияние на скорость образования налета оказывает гигиена полости рта, а также интенсивность потребления красящих продуктов, — сообщил Илья Антонов в комментарии aif.ru.
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