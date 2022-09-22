Ефимов: Каждый седьмой рубль в системе госзакупок малый бизнес получает от московских заказчиков

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Субъекты малого предпринимательства (СМП) со всей страны являются активными участниками госзакупок Москвы. Каждый седьмой рубль в системе закупок, который получили российские СМП в январе–августе этого года за счет заключенных госконтрактов, поступил от столичных заказчиков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По данным Единой информационной системы в сфере закупок, объем контрактов, заключенных в России с представителями малого бизнеса в январе–августе этого года, составил примерно 2,7 триллиона рублей. Около 13 процентов от этой суммы, или более чем 350 миллиардов рублей, приходится на контракты с заказчиками из Москвы. Таким образом, каждый седьмой рубль, заработанный малыми предприятиями на госзакупках, поступил от столичных учреждений, — рассказал он.

Ефимов уточнил, что на данный момент в столице действует норма, согласно которой закупки с ценой до 20 миллионов рублей проводятся среди СМП. Ранее эта сумма составляла три миллиона рублей.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, одной из мер поддержки малого бизнеса является «Портал поставщиков», поскольку это удобный инструмент для проведения закупок малого объема. Летом этого года были увеличены предельные размеры закупок, что позволило заказчикам экономить средства и закупать необходимую продукцию в большем объеме.

Как отметили в департаменте информационных технологий города Москвы, ресурс развивается как полноценный маркетплейс: в этом году у физических и юридических лиц появилась возможность участвовать в закупках наравне с госзаказчиками. Портал увеличивает количество сделок за счет взаимодействия поставщиков между собой, а заказчики получают конкурентную рыночную цену товаров и услуг.

20 сентября Ефимов сообщил о росте оборотов малого и среднего бизнеса Москвы. Он уточнил, что показатели увеличились более чем на треть.