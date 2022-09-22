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Генштаб назвал категории граждан, освобожденных от мобилизации

Георгий Соланович
Общество
Генштаб назвал категории граждан, освобожденных от мобилизации
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

От призыва в рамках частичной мобилизации освобождаются опекуны несовершеннолетних братьев и сестер, отцы-одиночки одного или более детей в возрасте до 16 лет, а также депутаты и сенаторы. Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский в четверг, 22 сентября.

При этом он добавил, что мобилизации не подлежат срочники, студенты, выпускники университетов с военными кафедрами и граждане с приписными свидетельствами.

Кроме того, подчеркнул Цимлянский, мобилизованный может уволиться, но только в случаях, если в отношении него вступил приговор о лишении свободы, он был признан не годным (категория Г в военном билете) или достиг предельного для пребывания на службе возраста, передает Telegram-канал Минобороны.

До этого Цимлянский дал разъяснения по частичной мобилизации. Так, призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а старшие — до 55 лет.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан.

Мобилизация Армия Минобороны
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