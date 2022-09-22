Генштаб назвал категории граждан, освобожденных от мобилизации

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От призыва в рамках частичной мобилизации освобождаются опекуны несовершеннолетних братьев и сестер, отцы-одиночки одного или более детей в возрасте до 16 лет, а также депутаты и сенаторы. Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский в четверг, 22 сентября.

При этом он добавил, что мобилизации не подлежат срочники, студенты, выпускники университетов с военными кафедрами и граждане с приписными свидетельствами.

Кроме того, подчеркнул Цимлянский, мобилизованный может уволиться, но только в случаях, если в отношении него вступил приговор о лишении свободы, он был признан не годным (категория Г в военном билете) или достиг предельного для пребывания на службе возраста, передает Telegram-канал Минобороны.

До этого Цимлянский дал разъяснения по частичной мобилизации. Так, призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а старшие — до 55 лет.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан.