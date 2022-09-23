Москвичей предупредили об увеличенном пассажиропотоке на центральных станциях метро

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На центральных станциях столичного метро ожидается увеличенный пассажиропоток. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что в связи с этим на некоторых станциях возможны ситуативные ограничения работы входов и выходов. Москвичам посоветовали соблюдать правила пользования транспортом и выполнять указания сотрудников метро, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в период с 01:00 24 сентября по 04:00 25 сентября изменится расписание поездов, курсирующих на МЦД-2. Уточняется, что в рамках ограничений поезда временно перестанут следовать от Рижского вокзала и до него.

Вместо этого они пройдут до станции Площадь трех вокзалов, а также до Курского вокзала. Кроме того, из-за проводимых работ будут увеличены интервалы движения составов.

Также стало известно, что пассажиры наземного транспорта столицы совершили за лето более 1,5 миллиона бесплатных пересадок по карте «Тройка». Чаще всего бесплатными пересадками пользовались на маршрутах трамваев 17, 11 и 36, а также автобусов е85 и е80.