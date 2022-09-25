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СМИ: Тимати продал долю в Black Star Burger

Георгий Соланович
Общество
СМИ: Тимати продал долю в Black Star Burger
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Рэпер Тимати еще в мае 2021 года продал свою долю в сети Black Star Burger за 70 миллионов рублей, так как потерял интерес к бизнесу.

Покупателем выступил предприниматель Йоханн Рафаэль Совада. В прошлом году стороны заключили предварительный договор купли-продажи, а Совада перечислил исполнителю 63 миллиона рублей с тем условием, что остальные 7 миллионов Тимати получит позже.

Стороны также договорились о неразглашении сделки, так как покупатель посчитал, что огласка может нанести репутационный удар по бизнесу, пишет «Комсомольская правда».

10 марта Starbucks закрыла кофейни в России в связи с ситуацией на Украине. В конце мая компания сообщила, что «приняла решение уйти и больше не присутствовать на российском рынке».

Тогда же Starbucks начала искать покупателей для продажи им своего российского бизнеса. О приобретении российских активов Starbucks сообщил рэпер и бизнесмен Тимати.

«Вечерняя Москва» в эксклюзивном материале попыталась разобраться в вопросе о том, каким будет новый Starbucks и каких нововведений следует ждать россиянам.

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