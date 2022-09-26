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Главные новости к утру 26 сентября

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 26 сентября
Фото: Вечерняя Москва

Японское правительство внесло в санкционные списки еще 21 организацию из России. Токио ввел запрет на экспорт в РФ продукции, которая может быть связана с химическим оружием, сообщили в Министерстве экономики Японии.

Мощный тропический шторм, которому ученые дали название «Гермина», обрушился на испанские Канарские острова. В результате стихийного бедствия в регионе отменились более 200 авиарейсов.

Российским автолюбителям теперь не придется указывать информацию об очевидцах и вписывать их в извещение в случае ДТП. Это и другие изменения в правилах ОСАГО вступают в силу с субботы, 1 октября.

Значительное похолодание ожидает жителей ряда российских регионов в ближайшие несколько дней. Непогода будет сопровождаться заморозками по ночам, осадками в виде мокрого снега и иными гололедными явлениями, предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Грузинские власти могут закрыть въезд в страну для мужчин призывного возраста из России. Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявила оппозиционный политик Нона Мамулашвили.

Санкции Мобилизация Грузия ОСАГО Погода
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