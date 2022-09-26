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В Удмуртии объявили траур до 29 сентября

Георгий Соланович
Общество
В Удмуртии объявили траур до 29 сентября
Фото: Pexels

Власти Республики Удмуртия объявили траур по погибшим с 26 по 29 сентября в связи со стрельбой в ижевской школе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Бречалов в понедельник, 26 сентября.

— С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе № 88, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Трагедия, о которой идет речь, случилась утром 26 сентября. Неизвестный мужчина в черном костюме с нацистской символикой и балаклавой ворвался в школу во время урока и открыл огонь.

После этого злоумышленник забаррикадировался на втором этаже школы и отстреливался от сотрудников полиции. Затем он покончил с собой.

По данным Следственного комитета, жертвами стрельбы в школе стали 13 человек, среди которых два охранника учреждения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних. Также есть раненые.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина уголовное дело о стрельбе на территории учреждения в Ижевске передано для расследования в Главное следственное управление ведомства.

Удмуртия Школы стрельба
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