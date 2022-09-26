Матчи КХЛ и Кубка России начнут с минуты молчания из-за трагедии в Ижевске

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Матчи 3-го тура Кубка России по футболу начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске.

— Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в ижевской школе № 88. Все матчи 3-го тура Пути РПЛ «Фонбет» Кубка России начнутся с минуты молчания, — сообщили в пресс-службе РФС.

Аналогичное решение приняли организаторы Континентальной хоккейной лиги, Женской хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги, передает Life.ru.

Власти Республики Удмуртия объявили траур по погибшим с 26 по 29 сентября в связи со стрельбой в ижевской школе.

Трагедия случилась утром 26 сентября. Неизвестный мужчина в черном костюме с нацистской символикой и балаклавой ворвался в школу во время урока и открыл огонь.

После этого стрелок забаррикадировался на втором этаже школы и отстреливался от сотрудников полиции, а затем покончил с собой. По данным СК, жертвами стрельбы в школе стали 13 человек, среди которых два охранника учреждения и двое преподавателей, а также пятеро несовершеннолетних.