Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Матчи КХЛ и Кубка России начнут с минуты молчания из-за трагедии в Ижевске

Евгений Жуков
Спорт
Матчи КХЛ и Кубка России начнут с минуты молчания из-за трагедии в Ижевске
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Матчи 3-го тура Кубка России по футболу начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске.

— Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в ижевской школе № 88. Все матчи 3-го тура Пути РПЛ «Фонбет» Кубка России начнутся с минуты молчания, — сообщили в пресс-службе РФС.

Аналогичное решение приняли организаторы Континентальной хоккейной лиги, Женской хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги, передает Life.ru.

Власти Республики Удмуртия объявили траур по погибшим с 26 по 29 сентября в связи со стрельбой в ижевской школе.

Трагедия случилась утром 26 сентября. Неизвестный мужчина в черном костюме с нацистской символикой и балаклавой ворвался в школу во время урока и открыл огонь.

После этого стрелок забаррикадировался на втором этаже школы и отстреливался от сотрудников полиции, а затем покончил с собой. По данным СК, жертвами стрельбы в школе стали 13 человек, среди которых два охранника учреждения и двое преподавателей, а также пятеро несовершеннолетних.

Футбол Хоккей РФС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Все мнения
О проекте