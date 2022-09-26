Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичные участки, на которых проходят референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, работают в присутствии независимых иностранных наблюдателей. Бывший вице-премьер Сербии Драган Тодорович рассказал, что голосующие граждане позитивно оценивают организацию референдумов.

— Вопреки всем очень многим сложностям, с которыми сталкивались в организации этих референдумов, я доволен, что они все-таки случились, — подчеркнул он.

Сотрудники СМИ фиксируют степень прозрачности референдумов, отмечая, что любые отклонения от норм проведения голосования отсутствуют.

— Нам говорят о том, что вооруженные люди заставляют граждан голосовать. Но я увидел людей, которые решительно настроены проголосовать и определить самим судьбу своего региона, — подчеркнул журналист Вайт Рид.

Он также рассказал, что был на пунктах голосования в Москве, Херсоне и Крыму и везде видел искреннее желание людей сделать свой выбор, передает агентство городских новостей «Москва».

Референдумы о вхождении регионов в состав России стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До 20:00 понедельника голосование будет проходить адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать.