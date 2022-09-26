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Власти России ответили на вопрос о законности вручения повесток ночью

Евгений Жуков
Общество
Власти России ответили на вопрос о законности вручения повесток ночью
Жители столицы Владимир Калишевский и Максим Калинин получили повестки 21 сентября. Они пришли в военкомат, побеседовали с сотрудниками и в тот же день отправились служить / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Правительство Российской Федерации ответило на вопрос о правовой силе вручения повесток в ночное время суток. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

На заданный вопрос руководство страны заявило, что вручения мобилизационной повестки в военкомат может осуществляться в любое время суток.

— Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно, — сообщили в Telegram-канале «Объясняем.рф».

При явке в военкомат по повестке о частичной мобилизации категория годности военнообязанного может быть пересмотрена. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

Кроме того, при проведении мобилизационных решений иногда возникают эксцессы: некоторых граждан призывают по ошибке. «Вечерняя Москва» рассказала, как этого избежать.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство страны надеется на исправление всех ошибок, выявленных при проведении частичной мобилизации. Представитель Кремля также подчеркнул, что все случаи несоответствия мобилизованных граждан заявленным критериям устраняются.

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