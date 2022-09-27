Незаконная реконструкция здания пресечена в районе Арбат

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Сивцев Вражек переулок, владение 30, строение 2-3, Карта всех событий

Сотрудники столичной Госинспекции по недвижимости пресекли на начальном этапе незаконную реконструкцию нежилого здания в историческом центре города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 27 сентября.

— При проведении ремонтно-восстановительных работ несанкционированно был разрыт подвал, возведен спуск в подвальный этаж. Правовые основания на проведение работ отсутствовали, разрешительная документация на реконструкцию не выдавалась, — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Он добавил, что в процессе работ на уровне подвального этажа образовалось помещение площадью в 150 квадратных метров. Собственник не поставил сооружение на технический и кадастровый учеты. Кроме того, он не зарегистрировал на него права собственности.

По окончании проверки собственник добровольно устранил выявленные нарушения: демонтировал строительные леса и засыпал подвальный этаж.