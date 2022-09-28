Главные новости к утру 28 сентября

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Два самолета авиакомпании «Аэрофлот», которые следовали по маршруту Москва — Ереван, приземлились в аэропорту Минеральных Вод в Ставропольском крае. Лайнеры совершили посадку в Минводах по решению авиакомпании.

Избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка, поддержка жителями вхождения в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета 100 процентов голосов.

Власти Соединенных Штатов в ближайшее время объявят о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 1,1 миллиарда долларов. Пока не уточняется, какие именно вооружения направят Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием. Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН по Украине, выступая по видеосвязи.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Америка подходит к опасной грани, говоря о допустимости ударов западным оружием по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям. Он подчеркнул, что Вашингтон «науськивает» украинские власти продолжать применять западное оружие без осознания риска таких действий.