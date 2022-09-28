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Приметы и советы

Ушедшие в академический отпуск студенты-очники не подлежат мобилизации

Евгений Белоусов
Общество
Ушедшие в академический отпуск студенты-очники не подлежат мобилизации
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Студенты-очники, ушедшие в академический отпуск, не подлежат частичной мобилизации. Об этом в среду, 28 сентября, сообщается на портале «Объясняем.рф».

— На время академического отпуска, вне зависимости от его количества, учеба не прерывается, а студент из вуза не отчисляется, — говорится на сайте.

Именно поэтому такие студенты все равно получают отсрочку от мобилизации, говорится на портале.

На портале также сообщили, что россияне, которые недавно уволились со службы по контракту, подлежат мобилизации в приоритетном порядке.

Кроме того, стало известно, что проходящие срочную службу в армии россияне не подпадают под частичную мобилизацию. Однако их могут мобилизовать после увольнения в запас.

Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский дал разъяснения по поводу того, какие категории граждан подлежат частичной мобилизации.

Форма для получения IT-специалистами отсрочки от призыва появилась на портале госуслуг. Для подачи заявления на отсрочку нужно сначала заполнить в отделе кадров форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП гендиректора.

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