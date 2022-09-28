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Проще, чем кажется: как получить компенсацию за оплаченную путевку

Никита Миронов
Георгий Соланович

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Эксклюзивы ВМ Проще, чем кажется
Общество
Как получить компенсацию за оплаченную путевку
Фото: Pixabay

Каждый пятый россиянин в этом сезоне был вынужден отказаться от уже оплаченной путевки. Как добиться компенсации за оплаченные билеты, если человек был вынужден отказаться от путешествия, — в материале «Вечерней Москвы».

По каким законным причинам человеку полагается компенсация за путевку:

— из-за болезни;

— из-за отказа в получении визы.

Что нужно сделать для получения компенсации:

— до начала поездки обратиться к туроператору или турагенту и в письменном виде сообщить об отказе от поездки.

Какую сумму можно получить:

— все потраченные на путевку деньги, за исключением уже понесенных туроператором или турагентом расходов (вернется около четверти стоимости билетов).

Что делать, если в компенсации отказали:

— направить обоснованную досудебную претензию в письменном виде;

— в случае неудачи подать в суд.

Компенсации турпоездки Туризм
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