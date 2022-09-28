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Белый дом: Байден не обещал уничтожать «Северный поток»

Георгий Соланович
В мире
Белый дом: Байден не обещал уничтожать «Северный поток»
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обещал, что «Северный поток — 2» не будет введен в строй, планов по уничтожению газопровода у американского лидера не было. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в среду, 28 сентября.

— Президент сказал, что «Северный поток — 2» не введут в строй и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент, — прокомментировала Жан-Пьер на брифинге на заявления Москвы о том, хотел ли Байден покончить с «Северным потоком». Слова представителя Белого дома приводит РИА Новости.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются ФРГ, Дания, Швеция, Финляндия и РФ. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока».

Позднее стало известно, что на месте утечки из газопровода «Северный поток» были зафиксированы мощные подводные взрывы.

28 сентября Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело о международном терроризме после аварии на газопроводах.

Джо Байден США Северный поток
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