Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ: Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из «Северных потоков»

Полина Долганова
В мире
СМИ: Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из «Северных потоков»
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Шведская береговая охрана выявила четвертую утечку газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в четверг, 29 сентября, пишет издание Svenska Dagbladet.

Газета со ссылкой на представителя ведомства сообщила, что из четырех утечек две располагаются в шведской экономической зоне, а еще две — в экономической зоне Дании, передает ТАСС.

В ночь на 26 сентября на трубопроводе «Северный поток — 2» произошло падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока».

Позже стало известно, что на месте утечки из газопровода «Северный поток» были зафиксированы мощные взрывы под водой.

На фоне падения давления на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» и без того высокие цены на газ в Европе выросли еще на 11 процентов. Регион фактически лишен крупнейшей топливной магистрали и стоит на пороге энергетического кризиса. Откуда же Европа будет получать газ в нынешних условиях? Отвечает «Вечерняя Москва».

Швеция Северный поток — 2 Северный поток
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте