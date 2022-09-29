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В ЕП высмеяли обвинения в адрес России из-за аварии на «Северных потоках»

Анастасия Колоскова
В мире
В ЕП высмеяли обвинения в адрес России из-за аварии на «Северных потоках»
Фото: gazprom.ru

Французский депутат Европейского парламента Тьерри Мариани высмеял обвинения в адрес Москвы по поводу инцидента на газопроводах «Северный поток», которые растиражировали мировые СМИ.

Парламентарий с иронией назвал РФ «странным государством», которое «само разрушает собственный газопровод, вместо того, чтобы просто перекрыть кран, как это уже было несколько раз».

По словам Мариани, западные страны ранее уже пытались убедить мировую общественность в том, что Москва обстреливала Запорожскую атомную электростанцию, которая находилась под контролем союзных сил.

Депутата поддержали другие пользователи сети. Они отметили, что западные страны обвиняют Россию в проблемах, чтобы скрыть свое влияние. В комментариях напомнили о словах Байдена о том, что Соединенные Штаты позаботятся о газопроводе в случае его запуска, передает РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков допустил, что аварию на газопроводах «Северный поток» можно считать терактом.

В свою очередь Североатлантический альянс расценивает произошедшие утечки из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» как результат произведенной диверсии.

На фоне падения давления на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» и без того высокие цены на газ в Европе выросли еще на 11 процентов. Регион фактически лишен крупнейшей топливной магистрали и стоит на пороге энергетического кризиса. Откуда же Европа будет получать газ в нынешних условиях? Отвечает «Вечерняя Москва».

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