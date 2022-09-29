Глава Запорожской области сообщил, что радиоактивный фон на ЗАЭС находится в норме

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Радиоактивный фон на Запорожской атомной электростанции, на которую упал украинский беспилотник, остается в норме. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

— Радиоактивный фон на Запорожской атомной электростанции в норме, — сообщил он в эфире канала «Россия 24».

До этого в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что на территорию Запорожской АЭС сбросили дрон. При этом уточняется, что станции ничего не угрожает, возгорания на втором блоке нет.

Во вторник, 27 сентября, эксперты агентства, находящиеся на станции, сообщили о двух взрывах рядом с каналом, по которому поступает вода для охлаждения реактора. Причина взрывов не называлась. Взрывной волной на АЭС было выбито несколько окон.

Позже в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии заявили, что причиной трех взрывов наземных мин около Запорожской АЭС могли стать животные.

22 сентября МАГАТЭ начало процесс проведения переговоров с Россией и Украиной по факту создания защитной зоны вокруг ЗАЭС. Обе стороны заинтересованы в создании безопасной зоны вокруг станции. На данном этапе будут обсуждаться конкретные параметры задачи.