Назван предельный возраст подлежащих мобилизации медиков

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Предельный возраст медиков, подлежащих призыву в рамках объявленной в России частичной мобилизации, не превышает 65 лет. Об этом сообщается на правительственном ресурсе «Объясняем.рф».

— Предельный возраст призыва, в том числе медиков: для рядового и сержантского состава — до 50 лет; для младших офицеров — до 60 лет; для старших офицеров — до 65 лет. Предельный возраст призыва женщин-медиков, имеющих офицерское звание, — до 50 лет, а остальных женщин-медиков — до 45 лет, — отмечается на сайте.

До этого на ресурсе появилась информация о том, что россияне с категорией годности «В» могут получить повестку в рамках частичной мобилизации согласно федеральному закону.

Также уточняется, что граждане РФ, которым положена бронь, могут получить удостоверение об отсрочке от призыва в рамках частичной мобилизации.

Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский дал разъяснения по поводу того, какие категории граждан подлежат частичной мобилизации. Так, проходящие срочную службу в армии россияне не подпадают под частичную мобилизацию. Однако их могут мобилизовать после увольнения в запас.

Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан, где можно получить всю необходимую информацию, касающуюся частичной мобилизации.