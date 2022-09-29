Spiegel: трубы «Северных потоков» были повреждены мощными взрывами

Фото: shutterstock

Органы безопасности Германии допускают, что трубы «Северного потока» и «Северного потока — 2» были повреждены в результате детонации мощных взрывных устройств. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил еженедельник Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Как уточняется в публикации, для нанесения такого мощного ущерба потребовалась бы взрывчатка мощностью 500 килограмм тротила. Соответствующий вывод основан на колебаниях, которые зафиксировали сейсмические станции, передает ТАСС.

В ночь на 26 сентября на трубопроводе «Северный поток — 2» произошло падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока».

Позже стало известно, что на месте утечки из газопровода «Северный поток» были зафиксированы мощные взрывы под водой.

На фоне падения давления на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» и без того высокие цены на газ в Европе выросли еще на 11 процентов. Регион фактически лишен крупнейшей топливной магистрали и стоит на пороге энергетического кризиса. Откуда же Европа будет получать газ в нынешних условиях? Отвечает «Вечерняя Москва».