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Путин: Все поручения по частичной мобилизации даны, сформулированы и ее критерии

Евгений Белоусов
В мире
Путин: Все поручения по частичной мобилизации даны, сформулированы и ее критерии
Фото: Пресс-служба Госдумы

Все критерии объявленной в России частичной мобилизации на данный момент сформулированы. Об этом в четверг, 29 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Все поручения правительству, Министерству обороны, Генеральному штабу, главам регионов даны. Сформулированы и критерии, по которым проводится частичная мобилизация, — отметил он.

Президент подчеркнул необходимость неукоснительно следовать этим критериям и исправлять все ошибки, передает его словам официальный сайт Кремля.

Владимир Путин также заявил о необходимости исправить все допущенные при проведении мобилизации ошибки и впредь их больше не допускать. Он также привел в пример несколько случаев ошибочной мобилизации и напомнил о присутствии в призывных комиссиях прокуроров, которые обязаны на подобное реагировать.

Недавно Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан, где можно получить всю необходимую информацию, касающуюся частичной мобилизации.

Проходящие срочную службу в армии россияне не подпадают под частичную мобилизацию. Однако их могут мобилизовать после увольнения в запас.

Мобилизация Россия Владимир Путин
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