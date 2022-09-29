Боррель: Россия должна заплатить за восстановление Украины

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Россия должна заплатить за восстановление Украины. Такое мнение высказал в четверг, 29 сентября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Самое важное — подумать, как восстановить Украину, и Россия, без сомнения, должна заплатить за это, — заявил он.

Боррель также отметил необходимость пересмотреть всю структуру безопасности в Европе. Кроме того, он добавил, что сесть за стол переговоров с Россией после ситуации на Украине будет очень сложно, передает ТАСС.

Накануне Боррель заявил, что произошедшие инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не являются случайностью, а носят преднамеренный характер.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». Позднее стало известно, что на месте утечки из газопровода «Северный поток» были зафиксированы мощные подводные взрывы.

Германия склоняется к версии скрытого военного маневра на газопроводах. Уточняется, что причиной падения давления в газопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия.