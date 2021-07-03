«Продолжат наживаться»: как украинские продукты попадают в Россию и чего ждать от новых санкций

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Россия запретила импорт из Украины целого ряда продуктов. Под санкции попали сахар, макароны, мороженое, майонез, сладкие воды, ячмень, пальмовое масло, готовые супы и бульоны, мюсли и ряд готовых продуктов и злаков. О том, как это отразится на российских потребителях, — в материале «Вечерней Москвы».

Потребитель не заметит

Как рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства Иван Федяков, за последние годы экономические связи между Россией и Украиной серьезно нарушились и сейчас нет существенного объема украинской продукции на отечественном рынке.

Более того, обеспеченность российского рынка товарами собственного производства, как с точки зрения продовольственной безопасности, так и ассортимента, сейчас довольно высокая, отмечает эксперт. Поэтому отсутствия украинской продукции на прилавках средний потребитель просто не заметит.

Специфические регионы

Однако, по словам Федякова, есть приграничные регионы — Ростовская, Белгородская, Воронежская, Брянская, Курская области, где связи с Украиной сильны еще с советских времен из-за более удобной логистики.

— В этих субъектах украинская продукция присутствовала. Причем она попадала на наш рынок даже в условиях санкций, ограничений, как и наша на украинский. Сейчас эти издержки просто увеличатся и часть потребителей может заметить отсутствие привычных им украинских брендов, — объяснил специалист.

Война войной, а зарабатывать надо

Помимо приграничных областей, спикер упомянул такие государственные образования, как Донецкая и Луганская народные республики. Граница между ними и Россией, как известно, Украиной не контролируется. Фактически за счет республик между двумя странами сформировалась специфическая буферная зона, которая используется очень по-разному.

— Формально для бизнеса созданы такие условия, которые не позволяют пополнять донецкие и луганские магазины товарами с остальной территории Украины. Из-за линии фронта грузовое сообщение практически невозможно. Поэтому они снабжаются российской продукцией. В то же время, несмотря на боевые действия и ограничения предыдущих лет, с территории соседнего государства в Россию продолжает поступать запрещенная продукция с Украины, официально проходящая через таможню. И я предполагаю, что если на остальной границе это невозможно, она поступает к нам с территории ДНР и ЛНР, — утверждает Федяков.

Тот же подсолнечник через территорию Украины попадает «по каким-то неофициальным каналам» на территорию непризнанных республик, а уже оттуда — в Российскую Федерацию. Новый запрет, вероятно, будет частично компенсирован по таким же схемам, не исключил специалист. Какие-то предприниматели на этом «просто продолжат наживаться». Как говорится, «кому война, а кому мать родная».

Что будет с ценами

В целом наша страна себя сама обеспечивает большинством видов продуктов питания. Например, сахар, масло, пшено в России производятся с избытком. Значительная часть продовольственных товаров к тому же уходит на экспорт. А приграничные регионы с Украиной как раз являются центрами их производства. Также недалеко богатые продовольствием Краснодарский и Ставропольский края.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут придерживается такого же мнения. Он уверен, что запрет на импорт украинских товаров никак не отразится на российских потребителях.

— Насыщенность рынка не пострадает, цены не вырастут. По крайней мере, по этой причине ничего не произойдет по определению. Да и импорт из Украины небольшой. Политическое это решение или нет, не скажу. Но политика — это концентрированное выражение экономики, — отметил он.

Пальмовая лавочка прикрывается

Трудности, как замечает Иван Федяков, могут возникнуть только с пальмовым маслом. Несмотря на разговоры о его вреде, это очень востребованный товар. Но в России сейчас, по сути, есть только один порт, который может эффективно принимать эту продукцию, — Тамань. Там нужны специфические терминалы. И альтернативы ему, кроме портов Украины, практически нет.

— Терминалом в порту «Тамань» владеет одна компания. И раньше те, кто не хотел с ней сотрудничать, ввозил пальмовое масло из Украины. От Одессы или Николаева до Москвы даже расстояние меньше. Теперь у этих предпринимателей могут быть сложности, — предположил глава аналитического агентства.

По его словам, в этом случае просто Федеральная антимонопольная служба должна обеспечить адекватный контроль, чтобы компания не злоупотребляла своим положением. Либо другие бизнес-структуры созреют для создания еще одного терминала для выгрузки пальмового масла.

Обойтись же без его импорта пока нельзя. Поскольку иначе невозможно будет выполнить ряд требований, ориентирующих нас на переход к растительным жирам. Впрочем, до этого решения компания-оператор порта «Тамань» тоже имела преимущество, но своим положением не злоупотребляла, обеспечивая и свои потребности в пальмовом масле, и позволяя работать другим участникам рынка, заключил Иван Федяков.