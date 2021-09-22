«Возникли из небытия»: чем займутся «Новые люди» в Госдуме

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

В России состоялись парламентские выборы. В этом году их проведение отличалось рядом особенностей. В частности, голосование длилось три дня, а в ряде регионов свою позицию можно было выразить дистанционно. Не менее особенными оказались и результаты. Впервые с 2003 года в нижней палате российского парламента будут представлены сразу пять фракций: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Последняя партия появилась совсем недавно и участвовала в выборах впервые. О том, что нового она сможет принести в Госдуму, — в материале «Вечерней Москвы».

Дума станет более здоровой

По итогам голосования «Новые люди» получили 13 мандатов из 450. Как объяснили политологи, опрошенные «ВМ», этот результат, безусловно, можно считать успехом. В Госдуме появилась партия, придерживающаяся правой идеологии и при этом не ставящая перед собой цели кого-либо свергнуть.

— Сила «Новых людей» как раз заключается в том, что они не намерены заниматься конфронтацией. Они не хотят кого-то свергать, они хотят лишь продвижения своих инициатив. Но есть и ряд нюансов. Слабость новой партии, как и сила, в том, что ее никто не знает. На нее возлагаются излишние надежды, а смогут ли они оправдаться — это большой вопрос. Не потому, что она плоха, а потому что у нее всего 5 процентов голосов. Надеяться с таким количеством на продвижение собственных инициатив, мягко говоря, наивно, а их же избирали именно для отстаивания интересов, — говорит политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его мнению, в целом наличие правой партии в Думе будет полезно для общества. Парламент от этого станет политически более взрослым, и это позволит ему добиваться лучших результатов.

Новой партии — новая трибуна

Похожего мнения придерживается генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Он прогнозирует, что «Новые люди» будут представлять интересы городского класса, креативных людей — всех тех, кто борется не за «борщевой набор» и не за 10 тысяч рублей социальной помощи, а за то, за что бьются вольные люди, — за право самим определять будущее страны.

Поскольку большинство мест в нижней палате остается за другими партиями, вряд ли присутствие «Новых людей» в парламенте как-то повлияет на принятие законов, отмечает политолог. Однако, с его точки зрения, для диалога по каким-либо инициативам возможность открывается.

— Как минимум тему того же закона об иностранных агентах теперь есть кому поднять, заявить о том, что он недоработанный, и внести какие-то предложения. И если кто-то их озвучит, «Единая Россия» может и прислушаться. У самих «Новых людей» тоже есть конкретные программы и цели, которые теперь они смогут не только на сайте публиковать, но и выводить их на большую трибуну — на федеральный уровень, — отметил эксперт.

Платформа для тех, кто в Думу не попал

«Новые люди» смогли «возникнуть из небытия» и за полтора года пробиться в парламент, заметил Гращенков. Это, по его словам, говорит о том, что партия ставит конкретные цели, в отличие от многих других.

— «Новые люди» доказали, что они не спойлеры. Они сняли голоса у «Единой России» и у тех, кто был в этой системе давно, — заметил собеседник «ВМ».

Несмотря на небольшое количество мандатов, деятельность «Новых людей» повлияет на работу и представителей других фракций, считает политолог. Кроме того, думский новичок может стать платформой и для тех политических сил, которые не преодолели пятипроцентный барьер для попадания в здание на Охотном Ряду. Гращенков констатировал, что у тех же партии «Яблоко» и «Партии пенсионеров» есть интересные предложения, которые можно было бы до законодателей донести с трибуны нижней палаты.

— Сейчас в парламенте представлены две левые фракции — КПРФ и эсеры, а также центристы — ЛДПР и ЕР. Появление хотя бы одной более правой партии способно перераспределить акценты принимаемых законов и прочего. Кто-то может озвучить, например, интересы предпринимательского сообщества. Сейчас, после коронавируса, это важная вещь, многие потеряли доход, и никто это не обсуждает. И впервые появляется кто-то, кто может транслировать интересы этих людей, — резюмировал Гращенков.

Кошмар для партии Жириновского

С точки зрения Журавлева, все самое интересное для «Новых людей» только начинается. Само по себе попадание в парламент по итогам выборов дает партии другой уровень возможностей для дальнейшего развития. Немаловажную роль здесь играет факт наличия в России правого электората. Политолог поясняет, что в большинстве своем люди, придерживающиеся правой идеологии, небедные, и у них теперь появилась точка приложения своих ресурсов.

— Если партия грамотно выстроит отношения со своим электоратом, на следующих выборах у нее будут и материальные, и информационные ресурсы, — уточнил эксперт.

В самой Думе присутствие «Новых людей» никак не повлияет ни на «Единую Россию», ни на КПРФ. Коммунисты получат маленького противника, которого можно будет критиковать, а единороссы — маленького союзника в той сфере, где их не очень хорошо воспринимают, — среди интеллигенции, малого и среднего бизнеса, а также видных журналистов, предполагает Журавлев.

Кошмаром же, по мнению политолога, «Новые люди» станут для либерал-демократов. Обе партии при этом остаются лояльными власти. Но именно у ЛДПР думский новичок забирает голоса, что не может нравиться ее лидерам, заключил специалист.

В любом случае, как бы ни сложились дальнейшие события, эксперты сходятся во мнении: впервые за два десятилетия российский парламент снова стал местом для дискуссий.