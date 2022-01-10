Могут ли этнические русские вернуться в РФ из Казахстана

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В связи со сложной политической обстановкой в Казахстане некоторые этнические русские, проживающие на территории этой республики, могут пожелать вернуться на историческую родину. У многих из них есть основание для получения политического убежища и гражданства РФ. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политический обозреватель Виктор Литовкин.

По словам эксперта, в настоящее время россиян возвращают на родину из Казахстана рейсами авиалайнеров Минобороны РФ, поскольку все гражданские рейсы из крупных городов республики были отменены:

— В первую очередь экстренно возвращают домой тех лиц, которые являются гражданами России. Действительно, на территории Казахстана проживает огромное количество этнических русских, которые давно живут в этой республике и обзавелись родней, семьей, строят там бизнес. Среди них, безусловно, появятся желающие вернуться на историческую родину в связи со сложной политической обстановкой в Казахстане. И возникает вопрос: как это сделать?

По словам собеседника «ВМ», есть много путей для решения этой проблемы, и самый простой путь — подать запрос на получение российского гражданства в ближайшее консульское подразделение на территории республики. Процесс этот, конечно, не очень быстрый, но есть шанс, что запрос могут рассмотреть оперативно.

Еще один вариант, который поможет вернуться на родину русским, имеющим гражданство Казахстана, — это приехать в РФ и запросить политического убежища:

— Есть два варианта: можно ходатайствовать о признании беженцем на территории Российской Федерации или направить заявление о предоставлении временного убежища на территории нашей страны. Все эти запросы принимаются подразделением по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту, куда прибыл так называемый русский казахстанец.

Спикер напомнил, что беженец — это лицо, которое не является гражданином России и в силу вполне обоснованных опасений боится стать жертвой преследований по признаку национальности, расовой принадлежности, политических убеждений и иных причин. Эксперт уточнил, что второй вариант получить официальный статус русскому, который не имеет российского гражданства, — это запросить временное убежище в РФ.

Его могут предоставить, если у иностранца имеется основание для признания беженцем, но они ограничиваются заявлением в письменной форме с просьбой о предоставлении возможности временно пребывать на территории РФ. Даже если нет оснований для признания такого лица беженцем по обстоятельствам, предусмотренным федеральными законами, то из гуманных побуждений такого приезжего не будут выдворять за пределы страны, пока он не получит официальный статус в РФ.

В свою очередь в консульском отделе посольства РФ в Республике Казахстан «ВМ» сообщили, что к моменту написания данного материала с вышеупомянутыми запросами граждане Казахстана, являющиеся этническими русскими, не обращались.

— На данный момент к нам обращаются преимущественно граждане России по поводу задержек и отмен рейсов по российскому направлению. Других запросов, касающихся предоставления политического убежища, к нам не поступало, — заверил пресс-атташе дипломатического представительства РФ Александр Астанин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что порядка 1600 российских граждан выразили желание вернуться из Казахстана на родину вывозными рейсами.

А в это время в Москве горожане начали приносить цветы к посольству Казахстана на Чистопрудном бульваре. 10 января объявили днем общенационального траура по погибшим в результате протестов в стране. В знак скорби над зданием дипломатического представительства в столице приспустили национальный флаг.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.

7 января сообщалось, что сумма ущерба от массовых протестов в Казахстане составила порядка 200 миллионов долларов. Уточняется, что в республике пострадали 848 субъектов и 1021 объект бизнеса.

По данным на 9 января, жертвами беспорядков в Казахстане оказались более 160 человек, в том числе трое детей.