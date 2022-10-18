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Завершается отделка помещений в новой детско-взрослой поликлинике Дмитровского района

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Завершается отделка помещений в новой детско-взрослой поликлинике Дмитровского района
Фото: Департамент строительства города Москвы

«Новое здание детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену с женской консультацией по адресу Дмитровское шоссе, владение 107, в районе Дмитровский готово на 86 процентов. Сейчас в медицинском учреждении завершается чистовая отделка помещений, продолжается благоустройство прилегающей территории», — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Поликлинику возводят по новому московскому стандарту оснащения поликлиник. Медицинское учреждение относится ко второму уровню оказания амбулаторной медицинской помощи.

Взрослое отделение будет рассчитано на 500 посещений в смену, детское — на 250 посещений в смену, еще 100 посетителей за смену сможет принимать женская консультация.

Для исключения пересечения потоков в отделениях для взрослых, детей и в женской консультации предусмотрены разные входы.

Во взрослом блоке разместятся отделения врачей общей практики, кабинеты приема врачей-специалистов, отделения профилактики, функциональной диагностики и реабилитации, лучевой диагностики, терапевтическое отделение, кабинеты УЗИ и лаборатории, зоны реабилитации, процедурные кабинеты и другие помещения. Также в составе поликлиники будет функционировать клинико-диагностическая лаборатория.

Для детей обустроят отделение медицинской профилактики с кабинетами выдачи справок и направлений и доврачебного приема, педиатрическое отделение, процедурные кабинеты, лаборатории, кабинеты лучевой диагностики и травмпункт.

Подразделения и помещения оснастят новым современным медицинским и технологическим оборудованием, а также мебелью с учетом потребностей маломобильных граждан. В медицинском учреждении установят рентген, маммограф, аппараты УЗИ, МРТ и другое необходимое современное диагностическое оборудование. Поликлинику оборудуют уютными комнатами для отдыха персонала, а кабинеты специалистов оснастят эргономичной мебелью для комфортной работы.

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