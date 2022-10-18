Великое наследие предков: художник Петр Скляр иллюстрирует русские народные пословицы и поговорки

Художник Петр Скляр с одним из своих эскизов, которые он использует для картин и татуировок. Русские пословицы, поговорки, а также крылатые фразы из культовых советских фильмов являются основным творческим мотиватором для Петра / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Пока в странах бывшего социалистического лагеря пытаются запретить русский язык, московский художник Петр Скляр придает родному языку новое звучание. Художник создал молодежный тренд, объединив русские пословицы и поговорки с графикой в стиле «тату». Оказалось, что русская кухня, как и мода, может быть высокой, а фольклор — остроумнее и точнее популярных цитат на латыни, распространяемых в сети и на телах клиентов тату-салонов.

С иллюстратором русских пословиц, художником Петром Скляром мы встречаемся в кофейне у его дома. Мой коллега, Сергей Шахиджанян, замечает постеры на стенах заведения.

— А почему Петиных работ нет у вас? — интересуется он.

— Мы все ждем, когда он выберет для нас подходящие, — отвечает бариста.

Петр улыбается.

— Все будет, — обещает он.

Вообще, графика Петра легко вписалась бы в интерьер абсолютно любого кафе, да и не только кафе. Тату-стиль у молодых людей стабильно популярен. А поговорки, зашифрованные в «татуировках», в отличие от арабской вязи или китайских иероглифов, понятны каждому. И это располагает старшее поколение.

Каким-то невероятным образом русский фольклор, от которого многие художники открещиваются, презрительно обзывая лубком, стал для Скляра уникальным материалом для творчества. Он облек его в современную форму, которая близка как отцам, так и детям.

— Петр, с чего все началось?

— Я окончил факультет журналистики МГУ и занимался пиаром. А летом 2012 года понял, что хочу овладеть каким-то ремеслом: как ни крути, а мужчина должен уметь что-то делать руками. Я покопался в себе и вспомнил, что в детстве очень любил рисовать, но потом школа это как-то вытеснила. А мне не хватило осознанности и внутреннего напора, чтобы настоять на своем. Поэтому я пошел учиться рисовать. Начал с самых азов — портретов и натюрмортов.

Всю неделю работал, а в выходные ездил в художественную студию. Рисованию я посвящал все свое свободное время. Ну и еще немножко боксу.

В последнем костюме карманов не будет

— А как отнеслись к внезапному увлечению родные?

— Своей семьи, куда я мог бы тратить деньги и время, у меня нет, поэтому мне никто не препятствовал. Живу достаточно скромно, потребностей у меня немного, так что никаких лишений из-за своего увлечения я не почувствовал.

Работал до семи вечера, затем ехал тренироваться или в художественную студию, на выходных тоже рисовал. Огромные деньги при таком образе жизни просто некуда потратить.

— Помните момент, когда вы почувствовали себя художником, а не пиарщиком?

— Да! Когда я начал учиться рисовать, желание бросить пиар формировалось все четче. Так, мне очень нравилась эстетика тату. И я старался копировать работы хороших татуировщиков. Первые удачно скопированные работы очень вдохновляли! Я рисовал и надеялся, что что-нибудь из этого получится. При этом рассматривал рисование скорее как хобби: думал, что киноафиши буду сам делать (Петр работал специалистом по маркетингу и PR в крупной кинопрокатной компании. — «ВМ»).

Но параллельно я потихонечку откладывал деньги — копил стабфонд на случай увольнения. И в 2013 году я ушел из офиса. Это было в пятницу, 31 мая. На тот момент я еще не понимал, что буду рисовать, у меня не было стиля, творческой концепции, но я выдохнул: «Ура, я — художник!»

Потом мы с товарищем отправились в путешествие на Соловецкий архипелаг. И там от местных жителей я услышал крутейшее выражение: «В последнем костюме карманов не будет». И оно произвело на меня огромное впечатление своей четкостью, хлесткостью, образностью и точностью формулировки.

Вернувшись в Москву, я нарисовал свою первую иллюстрацию для будущего проекта «Словографика». Я выложил ее в соцсети, и несколько близких мне друзей сказали: «Петь, прикольно, попробуй еще что-нибудь!» Потом появился образ для выражения «День простоять, ночь продержаться», затем — «В здоровом теле — здоровый дух»… И вот так где-то к ноябрю 2013 года стала возникать концепция графической визуализации пословиц и поговорок.

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Люди — разные, слова — те же

— Чем пословица отличается от поговорки?

— Я придерживаюсь мнения профессора Власа Жукова, считавшего, что поговорка работает только с прямым смыслом. Например, в выражении «коса — девичья краса» нет иносказания, переносного смысла — это утверждение. А пословица работает с двумя смыслами: прямым и переносным либо одним переносным.

И суметь сформулировать этот переносный смысл является не самой простой задачей. Как, например, расшифровать пословицу: «Кто послужит ветром — тому платят дымом»? Или: «Чужую рожь веять — глаза порошить»? Бывает, что интуитивно мы что-то улавливаем. Но суметь на нормальном языке сформулировать, о чем идет речь — это настоящий квест! Меня очень увлекает поиск сложных пословиц, к которым я потом придумываю образы.

— На какие подгруппы делятся пословицы?

— Есть пословицы про город и деревню, например, «Москва — сердце, а деревня — душа». Есть отдельные ремесленнические пословицы, вроде кузнечной: «Для того и печи куются, чтобы руки не обжечь». Большой пласт пословиц посвящен рыбакам: раньше рыболовецкий промысел был связан с рисками — рыбаки ходили под парусами и далеко не всегда возвращались. Среди животных в русских пословицах чаще всего встречаются волки, медведи и лисы: «Всегда есть медведь покрупнее», «Старый волк с пути не собьется».

— В одном из ваших изданий к русским пословицам были приведены примеры аналогов из других языков. Оказалось, что в разных культурах много пословиц, близких по смыслу. Как вы думаете, почему так произошло?

— Существует несколько версий. Первая заключается в том, что в легендарном «золотом веке» был праязык, разделившийся за десятки тысяч лет на огромное количество языков. Другое мнение, что в каждой культуре есть определенный процент мыслящих наблюдательных людей, фиксирующих свои наблюдения. К примеру, значительная часть пословиц относится к крестьянскому быту. Крестьянин летом работал с раннего утра до позднего вечера, потому что один летний день кормит зимнюю неделю.

Но, очевидно, после ужина у него было время посидеть на завалинке, выпить квасу и поразмышлять о жизни. И он улавливал и природные закономерности, и неизменные модели человеческого и животного поведения. Естественно замечать такие вещи, когда ты живешь на земле и от нее зависим. А модели эти, по большому счету, универсальны для разных регионов. Поэтому разные крестьяне могли говорить разными словами об одном и том же.

— Но если в глобальном понимании мира мы похожи с другими «крестьянами», то почему в мелочах порой так расходимся?

— А многие ли сегодня руководствуются пословицами как морально-нравственными маяками? Думаю, что нет, хотя бы по той простой причине, что очень много пословиц неизвестно среднестатистическому человеку. Обычный человек в лучшем случае знает 15–20 пословиц, а их больше 60 тысяч.

— Выходит, что если бы мы знали больше пословиц, то и противоречий между нами было бы меньше?

— Да. Если бы люди в оперативной памяти держали хотя бы 200 пословиц и руководствовались ими, то жизнь на земле была бы гармоничней.

Если жить по пословицам, то на кармическом уровне коверкать не будешь. Я убежден, что детям в школе в младших классах надо хотя бы базовый объем пословиц доносить. При этом они их должны не столько заучивать, сколько уметь объяснять своими словами.

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Эволюция пословиц

— А новые пословицы появляются или мы до сих пор живем по «старому времени»?

— Конечно, появляются! Чаще всего пословицами становятся какие-то крылатые выражения и цитаты из фильмов и песен. Взять тот же «Бумер», например, культовый фильм начала 2000-х. Один из его героев произнес: «Не мы такие — жизнь такая». И это выражение превратилось в самую настоящую пословицу.

Или цитата из «Калины красной» Шукшина, которая ушла в народ: «На злых людей мы сами волки».

Или «Гражданская оборона»: у Егора Летова есть композиции, которые полностью состоят из пословиц. Он в этом плане был невероятно образованным человеком. Ну или у меня есть иллюстрация к цитате: «Если ты не решение — значит, ты проблема». Ее я взял из одного из своих любимых фильмов — «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом.

Грань между пословицей и крылатым выражением весьма иллюзорна. Крылатое выражение существует 10–15 лет, а если оно пережило два-три поколения, то его вполне можно считать пословицей. Вспомним «Белое солнце пустыни»: «Я мзду не беру — мне за державу обидно». Вполне себе пословица.

— Вы делаете оттиски рисунков методом «высокой печати». Для чего это нужно?

— Я делаю оттиски на машине Heidelberg конца XIX века. Такой станок — большая редкость. На всю Москву их только два, и один из них — у моих друзей. Ребята в свое время привезли его из Штатов. И на нем можно делать такие оттиски.

Высокая печать — это тоже древний метод, насчитывающий больше 1000 лет. Так, иллюстрации я рисую в «векторе». И «высокая печать» дает мне возможность без потери качества масштабировать их на любой объем — растягивать или сужать. При этом вся проработка остается.

— С тех пор как вы начали выпускать альбомы с иллюстрациями — много ли тату-мастеров воспользовалось ими как эскизами для своих работ?

— Существует более двух сотен татуировок по моим иллюстрациям. У меня есть сборник, куда я заношу фотографии тату, которые мне кто-то присылает. Кто-то спрашивает разрешения, кто-то нет, но я в любом случае всегда разрешаю, потому что если это есть в книжке или я это выложил в сеть, то я не претендую на эти права. Вот если кто-то мерч* захочет делать — тот тут, конечно, надо договариваться.

А татуировки по моим эскизам меня, напротив, очень радуют, мне это очень приятно. Если уж смотреть в корень, то я позаимствовал опыт мастеров татуировки, так почему бы мне теперь не вернуть им какие-то наработанные мотивы?

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

У нас с отцом похожие пути

— Как отец (музыкант Александр Ф. Скляр — создатель и лидер группы «Ва-БанкЪ». — «ВМ») относится к вашему творчеству?

— Поддерживает меня. Если я нахожу какую-то крутую пословицу и выбираю между образами для нее, то звоню родителям, чтобы посоветоваться. Но так было не сразу. Вначале они переживали, что я хочу уйти с хорошо оплачиваемой работы ради рисования. При этом у меня тогда даже не было понимания, что именно рисовать. Ну а когда концепция появилась, папа сразу же все понял: «Петя, вперед!» Ну а с другой стороны, что папа мог сказать, если он сам в 27 лет ушел из МИДа и начал заниматься рок-музыкой, которую в то время никто не понимал?

— Выходит, вы повторили творческую судьбу отца?

— Чем-то наши пути похожи, но в чем-то все равно разные. Когда отец начал заниматься движением «Учитесь плавать»** — он был достаточно известен. А я занимаюсь делом, которое вроде бы и интересно, но при этом не в мейнстриме. Хотя выставка в «Зарядье» прошла очень успешно… Впрочем, для меня самое важное, что все эти пословицы, кроме меня, интересны еще кому-то. Ведь с пословицей мало что может сравниться по важности. Она пришла к нам из тех далеких времен, когда письменности еще не было и все передавалось из уст в уста. Выходит, это концентрированный опыт огромного количества поколений, живших до нас, выражение любви этих поколений. Ты не будешь делиться опытом с тем, кого не любишь. И иметь возможность хоть чуть-чуть соприкоснуться с их трудом — это огромный кайф!

*Мерч — сленговое обозначение продукции с определенной символикой или атрибутикой. Английское слово merchandise означает «товары, продукция», а merch — его укороченный вариант.

** «Учитесь плавать» — российское молодежное движение второй половины 90-х годов, формировавшееся вокруг молодых, агрессивных, экстремальных музыкальных коллективов, выступавшее против наркомании, социального конформизма, за здоровый образ жизни и активную жизненную позицию.

ДОСЬЕ

Художник-иллюстратор Петр Скляр родился в Москве в 1986 году. В 2008 году окончил факультет журналистики МГУ. Его альбом «СЛОВОGRAPHICA» стал первым ярким примером систематического осмысления и визуализации русских пословиц и поговорок.

До Скляра к этой части фольклора в своем творчестве обращались такие известные мастера «сказочной» иллюстрации, как Виктор Васнецов, Иван Билибин и Владимир Конашевич. Художественный стиль Петра Скляра сочетает классический рисунок, геральдику и современную татуировку.

На выставке в парке «Зарядье» в этом году было представлено более 30 работ, демонстрирующих основные темы проекта: житейские и морские пословицы, цитаты знаменитых писателей, ученых и исторических персонажей.