Денис Майданов: Есть такая профессия — артист на фронте

Денис Майданов на митинге-концерте в ДНР / Фото: Николай Тришин / ТАСС

Музыкант и политик, депутат Госдумы, заслуженный артист РФ Денис Майданов с 2014 года поддерживает жителей Донбасса. Сейчас этот многострадальный край вернулся домой. Но в самой России еще предстоит многое сделать, чтобы кровавые события последних лет окончательно прекратить, считает Майданов. Мы поговорили с ним накануне Дня сотрудника ОВД — о безопасности, о тех, кто защищает нас каждый день в Москве и кто отправляется на фронт, чтобы сохранить нашу страну.

История повторяется

— Денис, сегодня особенно очевидно, что безопасность и столицы, и других регионов зависит от происходящего на границах России. Тысячи москвичей в рамках частичной мобилизации примут участие в СВО. Что бы вы пожелали, сказали всем защитникам и их семьям?

— Давайте вспомним про 9 Мая. В этот день мы чтим подвиг своих бабушек и дедушек, которые отстояли нашу страну в 1941–1945-м.

Сейчас нам всем нужно почувствовать себя на их месте. Спустя 77 лет после победы над нацизмом на Россию снова направлен таран агрессии. И нам опять нужно отстаивать свою безопасность, независимость, свою культуру.

И бороться за будущее своих детей. Наши потомки так же будут благодарить нас, что мы отстояли свою Родину. К сожалению, история не оставила нам другого пути, кроме защиты с оружием в руках... Тем, кто отправился на фронт в рядах мобилизованных, я хочу пожелать крепости духа.

Нельзя воевать, если не понимаешь, за что и с кем. Наш противник — украинский режим, который является оружием в руках НАТО, коллективного Запада. Их главная цель — атака на Россию, на нашу государственность, экономический суверенитет.

— Некоторые думают: Москва ведь так далеко от ДНР и ЛНР... При этом мы знаем, что наша столица и Луганск стали городами-побратимами. Что нужно понимать таким людям?

— Им нужно понять, что это не чья-то «чужая война». Мол, где-то воюют, а я здесь как жил, так и живу, буду заниматься бизнесом, там без меня разберутся. Некоторым людям, чтобы почувствовать, что это не «чужая война», нужно увидеть военные действия у себя во дворе. Никому этого не пожелаю.

Чтобы война не пришла в твой дом, в твой город, — ради этого сейчас и сражаются наши защитники. Надо бить врага как можно дальше от своего порога, не позволяя ему приблизиться. Я очень хочу, чтобы это дошло до всех: сейчас идет по-настоящему священная война за само существование нашего государства.

Нельзя быть патриотом и пацифистом Еще в 2014 году артист написал песню «Родина»:

Мы, конечно, за мир,

Но кто скажет, что нет войны,

Покажите мне их.

Сумасшедший процент,

И нарушен пунктир,

Только нашей здесь нет вины.

Мы все время у тех

Красных линий и черт,

За которыми Родина.

Позднее это выражение — «красная линия» — звучало в словах президента России Владимира Путина, когда он объявлял о начале СВО. Денис Майданов, как личность творческая, похоже, уловил дух времени и увидел приближение той самой красной черты…

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Бери медаль и носи достойно»

— Вы не раз давали концерты в воинских частях, на военной базе в Сирии. Не так много артистов выступает перед военнослужащими, на передовой — почему вы на это пошли?

— Да, я не раз бывал с концертами в горячих точках. В свое время это были Чечня и Ингушетия, когда там было неспокойно. Потом Сирия. С 2014-го почти каждый год Донбасс. Почему я это делаю? Во-первых, артист должен понимать, это его профессия. Выступать надо не только в красивых залах Москвы, других крупных городов.

Нашим бойцам на передовой нужна поддержка — духовная, моральная. А иногда, наоборот, расслабление, песни о счастье, о любви. Когда мы ездили с концертами на освобожденные территории, видели огромную радость в глазах людей, которые почувствовали себя частью России.

Есть и личные моменты. Моя мама родилась под Луганском, бабушка — в Сталино (бывшее название Донецка). В детстве я проводил все каникулы в Луганской области у деда, очень любил туда ездить. И не понаслышке знаю, что там происходило с 2014 года. Так что это земля моих предков.

Когда я приезжаю в Донбасс, в Крым, ребята-военнослужащие часто говорят: твои песни поддерживают нас, мы их очень любим.

— А что чаще просят спеть?

— Патриотические песни. «Я возвращаюсь домой», «Ничего не жаль», «Флаг моего государства». Когда артист едет в горячие точки — это миссия, которую надо исполнять с честью. Помню, после концертов на Северном Кавказе командующий группировкой войск там вручил мне медаль «За службу на Северном Кавказе».

Я сказал: послушайте, где я и где медаль? Ребята, которые здесь служат, — вот кто по-настоящему достоин медалей. А командующий ответил: «Денис, есть такая профессия — артист на фронте. Сюда далеко не все едут. Принимай медаль и носи гордо и достойно».

— Кстати, Захар Прилепин замечал, что места у микрофонов и на сценах в основном заняли, мягко говоря, не патриоты. Все настолько печально? Или вы ощущаете все-таки «боевое братство» и в среде известных людей?

— Меня очень радует, что сейчас появилось определенное количество артистов, которые поддерживают страну и СВО: Александр Маршал, Ольга Кормухина, Юта, Сергей Войтенко, группа «Зверобой», Александр Ф. Скляр, Иван Демьян, Юля Чичерина, Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Алексей Поддубный (Джанго). Таких людей прилично добавилось.

Я считаю, что именно этим артистам сейчас место не только в горячих точках, но и в эфире.

Мина замедленного действия

— Говорят, вам впервые пришлось взять на себя роль защитника в 13 лет, когда устроились охранником в детский сад. Это правда?

— Родители развелись, когда мне было восемь лет. Надо было как-то выживать. И, чтобы помочь маме, я пошел вместе с ней ночным сторожем детского садика. Мы убирали его, защищали от хулиганов. Это было первое место моей работы, первые заработки.

— Сегодня те места, где родились ваша мама и бабушка, вошли в состав России. Но там идут тяжелые бои. Что вы чувствуете сейчас?

— Сложно описать однозначно. Могу сказать одно: эта земля всегда была русской. Когда я приезжал туда в детстве, видел: украинская мова для всех была наказанием. Язык был в школьной программе, но люди не хотели его учить. И еще тогда дед мне говорил: видишь, на Западной Украине бандеровцы поднимают голову. Основу для процессов, которые привели к сегодняшней ситуации, эту мину замедленного действия, заложил в 1954–1955 гг. Хрущев.

Денис Майданов на концерте в городском парке Мелитополя / Фото: Алексeй Коновалов / ТАСС

После смерти Сталина он выпустил из тюрем порядка 150 тысяч заключенных, которые в годы ВОВ воевали на стороне Гитлера, были полицаями. Они вернулись после амнистии в места своего проживания. И вся эта бандеровская нечисть стала возрождаться.

Когда я встречался на освобожденных территориях с людьми, которые по 14–15 дней сидели в подвалах при минусовой температуре, спасаясь от бомбежек, а потом вышли на поверхность, они говорили: «Спасибо, что пришли. Мы вас ждали 8 лет. Мы вас ждали 30 лет. Наконец-то русские пришли за русскими».

Помочь бойцам Донбасса

— Многие люди переживают, хотят помочь фронту. Вы стали одним из официальных лиц портала ОНФ «Все для Победы!». Насколько активно там идут сборы и какую помощь удается оказывать бойцам на передовой?

— Эта акция ОНФ действительно очень важна. До появления портала «Все для Победы!» многие хотели передать на Донбасс гуманитарную помощь, средства амуниции, дроны, но не знали, как. Волонтеры сталкивались с тем, что таможня многое тормозила, возникали бюрократические препоны. ОНФ взял все в свои руки. Лицами проекта сделали известных людей, я один из них. Уже закрыты четыре многомиллионных сбора на мое имя, а значит — закуплена и отправлена помощь защитникам Донбасса. Люди откликаются очень охотно, доверяют, когда сбор ведет человек с правильной жизненной позицией, честной репутацией.

Официальный портал нужен еще и потому, что развелось немало мошенников. Аферисты в соцсетях объявляли псевдосборы, деньги не доходили до адресатов. Теперь, когда идет сбор, я точно знаю, для кого: сейчас это 6-й казачий полк, гвардейский корпус Луганской народной милиции. Они называют, что им нужно. И когда денег становится достаточно, мы закрываем сбор и закупаем все, что просят адресаты — ребята воинских частей Донбасса.

История одной песни

— У вас есть личные, дружеские отношения с сотрудниками правоохранительных органов, силовых структур?

— Конечно, у меня огромный круг знакомств, общения в силовых ведомствах. Со многими сотрудниками ОВД очень дружим. Я неоднократно принимал участие в благотворительных акциях МВД «Щит и лира». Ездили и в горячие точки, и в целом по стране. Поддерживаю ребят всегда. Желаю им еще большего укрепления, понимания глубины и важности своей работы по защите безопасности наших граждан.

Кстати, в свое время, когда я только написал песню «Флаг моего государства», отправил ее послушать Владимиру Леонидовичу Кубышко (сейчас замминистра внутренних дел. — Ред.). Он говорит: «Классная песня, а я все думаю: чем нам открывать концерт ко Дню полиции — 2013?» Тогда состоялась премьера этой песни в Кремле, после этого она прозвучала на концертах к 23 февраля, на День ФСБ, Росгвардии, День России, День флага и разлетелась по всей стране. В общем, стала легендарной современной патриотической песней. А родилась она именно в День сотрудника органов внутренних дел.

ДОСЬЕ

Денис Майданов — 46 лет, российский политический и общественный деятель, заслуженный артист России, певец, автор-исполнитель песен, композитор, актер, музыкальный продюсер. Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре. Лауреат премии ФСБ России и премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства, многократный обладатель музпремий «Золотой граммофон», «Песня года», «Шансон года».