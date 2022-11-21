Врач травматолог-ортопед Дмитрий Коловертнов: «Перелом шейки бедра требует быстрого, безотлагательного лечения»

Фото: Пресс-служба «СМ-клиника»

Перелом шейки бедра в нашей стране ежегодно случается приблизительно у 125 тысяч человек. И эта проблема опасна не только возникающей острой и длительной болью: из-за травмы пациенты (обычно это пожилые люди) вынужденно переходят на постельный режим, организм слабеет. При этом к врачу обращаются не так быстро, как это необходимо. Почему так происходит и что делать при переломе шейки бедра, рассказывает врач-травматолог-ортопед, руководитель Центра травматологии и ортопедии «СМ-Клиника», к.м.н. Дмитрий Коловертнов.

— Дмитрий Евгеньевич, а почему не все пациенты обращаются к травматологу, даже если есть подозрение на перелом шейки бедра?

— Дело в том, что действительно перелом шейки бедра — проблема, связанная с возрастом. У пожилых людей кости становятся более хрупкими, особенно у женщин — как результат развития остеопороза, т. е. разряжения, ухудшения плотности костной ткани. И вероятность получить травму при падении дома или на улице значительно возрастает. Однако многие их тех, с кем случилось подобное, добираются до стационара, где им могут оказать специализированную медицинскую помощь, не так скоро, как это необходимо. Либо после обследования в травмпункте (рентгенографии) понимают: накопленные в течение жизни хронические заболевания не позволят перенести операцию. А дальше начинается самое грустное: — постельный режим, медленное угасание. Из-за лежачего образа жизни, даже если за человеком постоянно и бережно ухаживают близкие люди, обостряются различные хронические заболевания (гипертония, ишемическая болезнь сердца), могут развиться пиелонефрит, цистит, возникают пролежни. Наконец, у человека, ограниченного в движениях, теряется аппетит, снижается масса тела. Для пожилых людей это очень опасно: серьезно ухудшается состояние здоровья, могут возникнуть непоправимые изменения, угрожающие жизни пациента. Редко, но встречаются и такие пациенты, которые просто не хотят обращаться к врачу, думая: «Полежу, и все как-нибудь само придет в норму». Увы, этого не происходит.

Таким образом, перелом шейки бедра — проблема, которая требует быстрого, безотлагательного решения. Вот почему важно в самые короткие сроки после получения травмы обратиться к врачу. И не ограничиваться лишь травмпунктом.

— Есть ли какие-нибудь общие прогнозы, связанные с этой травмой?

— Не очень утешительные: ученые прогнозируют, что доля пожилых людей среди населения России (как и во всем мире) будет расти — это общая тенденция, которая еще более усугубит ситуацию. Но есть и позитивный момент — он связан с тем, что современные технологии помогают нам эффективно лечить пациентов с переломами шейки бедра.

— Давайте о технологиях поговорим чуть ниже. Начнем с симптомов, позволяющих заподозрить этот перелом…

— Главных симптомов, которые позволяют заподозрить перелом шейки бедра, несколько. Прежде всего, резкая боль в паховой области, усиливающаяся при движении. Из-за боли становится невозможно ходить, опираться на поврежденную ногу. Вследствие смещения сломанной кости травмированная нога иногда становится на несколько сантиметров короче здоровой, стопа выворачивается вбок. Ну и, как правило, сама эта травма возникает в результате падения. Намного реже мы сталкиваемся со стрессовым переломом, то есть возникающим вследствие регулярной длительной нагрузки на кость.

— Куда обращаться, если выявлен перелом шейки бедра? Вы сказали, что просто диагностировать травму недостаточно…

— Совершенно верно. И повторю снова: лечение откладывать нельзя. Да, хронические болезни и возраст никто не отменял, но если вам отказали в больнице или медицинском центре, куда вы обратились, недостаточно вернуться домой и лечь в постель. На мой взгляд, это абсолютно неправильная стратегия. Нужно искать дальше. Обратиться во вторую, третью клинику — государственную, частную, но найти место, где вам или вашему родственнику по-настоящему помогут.

Пожилому пациенту должна быть проведена полная диагностика состояния его организма. Это необходимо, чтобы спрогнозировать возможные риски во время предстоящей операции. В Центре травматологии и ортопедии «СМ-Клиника», где я работаю, помимо рентгеновского снимка травмированного участка тела в некоторых случаях выполняется компьютерная томография. Дополнительно мы делаем пациенту ЭКГ, УЗИ сердца и вен нижних конечностей, подключаем профильных специалистов — как правило, кардиолога, невролога, эндокринолога.

И конечно же, в нашу команду входят терапевт и анестезиолог.

Выполняем гастроскопию, чтобы исключить скрытые эрозии желудка или язвы и избежать внутренних кровотечений.

Когда обследование завершено, мы коллегиально — всей командой специалистов, определяем дальнейшую тактику лечения, возможные риски. В 70–80 процентов случаев это операция (мы не оперируем, только если есть абсолютные противопоказания к хирургическому вмешательству).

— Что происходит во время операции? В чем заключается ее суть?

— Самый распространенный способ хирургического лечения перелома шейки бедра — эндопротезирование. Оно предполагает полную или частичную замену тазобедренного сустава (вертлужной впадины и головки бедренной кости). Тотальная (полная) замена предпочтительнее частичной, потому что искусственный сустав медленнее изнашивается, он надежнее, лучше реагирует на физиологические изменения в организме. Крайне редко мы выполняем остеосинтез (скрепление отломков сломанной кости особыми приспособлениями, имплантами).

— Встречаются ситуации, когда установленный протез ломается? Допустим, человек вновь неудачно упал?

— Да, может произойти перелом кости рядом с установленным эндопротезом, вывих его компонентов. Такое бывает. Но и в этом случае мы способны оказать помощь пациенту снова — выполняем т. н. ревизионное эндопротезирование: сломанный эндопротез меняется на новый или выполняется операция остеосинтеза.

— Давайте скажем несколько слов и про этот способ лечения.

— Остеосинтез — в буквальном смысле слова «сборка» треснувшей или расколотой, сломанной кости. Отломки кости сопоставляются, надежно крепятся имплантами — пластиной и винтами или штифтом и винтами, которые придают ей целостность. Приведу недавний пример из практики: ко мне обратился мужчина 86 лет. Он получил бытовую травму — закрытый чрезвертельный перелом левой бедренной кости. Поскольку линия перелома проходила чуть дальше линии шейки бедренной кости, мы сочли возможным выполнить остеосинтез и тем самым создать условия для правильного сращения перелома, то есть исключить острую боль, которую при переломах испытывает пациент. Сейчас у мужчины реабилитационный период, но уже понятно, что он будет передвигаться, то есть постельный режим удалось исключить.

— А если все-таки у вашего пациента оказалось слабое сердце, в связи с чем возникло опасение, что наркоз может оказаться несовместим с его физическим состоянием? Как быть тогда?

— Если это выявлено, пациента необходимо подготовить к основной операции. Какие могут быть варианты?

В нашей клинике есть кардиохирург, который определяет способ предварительного оперативного лечения или назначает лекарства, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Например, пациенту может быть рекомендована установка стента — это вариант справиться с атеросклерозом, восстановить в сосудах сердца нарушенный кровоток и уже затем выполнить эндопротезирование тазобедренного сустава.

— И несколько слов про послеоперационный период.

— После операции мы делаем так, чтобы пациент начал двигаться как можно скорее: присаживался в кровати, вставал, разрабатывал новый сустав, обязательно занимался лечебной физкультурой, посещал врача-физиотерапевта. Активная реабилитация — залог того, что травма осталась в прошлом.

От чего еще зависит успешное восстановление после перелома шейки бедра? От характера человека, его желания встать на ноги и продолжать жить полноценной, насыщенной событиями жизнью. И поэтому я всем своим пожилым пациентам говорю: обязательно двигайтесь, немного отдохнули — и снова поднимайтесь, гуляйте, занимайтесь делами. Среди моих пациентов довольно много тех, кто старается так и поступать. Некоторым из них я просто завидую — столько у них энергии и жизнелюбия.

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