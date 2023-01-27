Ретротерапия против деменции: людям старшего поколения помогают сохранить память

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Номера телефонов, напоминания, фотографии — все это большинство людей сегодня хранит в своих гаджетах. В то время как у многих пожилых людей до сих пор хранятся альбомы с распечатанными фотографиями близких, а в памяти — теплые моменты. Психологи геронтологических центров часто говорят о прошлом в беседах с жителями. Такие разговоры полезны для профилактики возрастных когнитивных изменений. К Международному дню без Интернета психолог геронтологического центра «Левобережный» рассказала о пользе обращения к прошлому.

Жители геронтологических центров любят собираться вместе, чтобы поговорить о былых временах, поделиться своим опытом, вспомнить песни своей молодости, пересмотреть любимые фильмы советского периода. На групповых и индивидуальных занятиях психологи также регулярно обращаются к прошлому проживающих. Особенно полезна такая практика для профилактики деменции. Терапия воспоминаниями позволяет оценить свой жизненный опыт, улучшает настроение, дает уверенность в себе и воодушевляет.

— Наши жители — люди советского периода. В то время получить яркие эмоции было легче, чем сейчас: тогда многие ждали праздника, чтоб накрыть большой стол с деликатесами, особый повод, чтоб надеть наряд. И все это приносило им положительные эмоции. Поэтому старшему поколению их воспоминания несут особую ценность, — отметила психолог геронтологического центра «Левобережный» Лидия Серова.

Прошлое в творчестве

Евгения Владимировна увлекается рисованием. На бумаге она передает яркие воспоминания из прошлого.

— В основном рисую животных и людей. Вспоминаю моменты своей молодости, эпизоды из любимых телепередач и книг, а также известных людей. Так и появляется вдохновение. Картинки, которые всплывают в памяти, переношу на бумагу, — рассказывает Евгения Владимировна Грачикова, жительница Геронтологического центра «Левобережный».

Женщина признается, что рисунки получаются не сразу. Нужны регулярные занятия и терпение. Некоторые работы она какое-то время хранит на столе и периодически возвращается к ним снова, поправляет мелкие детали, придает более эстетический вид.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

У Евгении Владимировны уже большая коллекция рисунков. Специалисты отмечают, что признание окружающих дает людям пожилого возраста эмоциональный заряд и побуждает к творчеству. Чтобы вдохновить женщину на новые труды, сотрудники геронтологического центра организовали выставку ее работ.

Семейный альбом

Бывают ситуации, когда люди с ослабленной памятью могут забыть, какие события происходили с ними недавно, при этом они хорошо помнят свою молодость, знаковые моменты прошлого. Техника «семейный альбом» в психотерапии помогает восстановить хронологию событий. В то же время такая практика дает возможность психологам проследить поведенческие особенности человека, как он проживал на своём пути победы и поражения.

Валентина Алексеевна Соколова хранит в альбоме фотографии своих близких — родителей, мужа, детей. Каждый раз, когда она открывает альбом, в ее глазах появляется блеск, а на лице — улыбка.

— Это моя мама. Она была строгая, но я очень уважала ее. Она меня научила вести хозяйство, прививала семейные ценности. Помню, как впервые обрезала косы и сделала «химку». Мама, конечно, очень ругалась, — ностальгирует Валентина Алексеевна, жительница Геронтологического центра «Левобережный».

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Воспоминания пожилого человека также помогают лучше понять его переживания или страхи, проанализировать взаимосвязь поведения в настоящем с событиями из прошлого. Таким образом, специалист рассматривает особенности здоровья человека с разных сторон и подбирает наиболее эффективные методы терапии.

Психологи отмечают, что совместный просмотр старых фотографий с родственником, имеющим ослабленную память или когнитивные нарушения, также помогает наладить отношения.

Виртуальное путешествие в прошлое

Игорь Андреевич Филатов долгое время работал международным юристом. Он посетил десятки городов по всему миру и по-прежнему помнит, как гулял по улицам городов Англии, Франции и других стран.

Вместе с психологом он смотрит в Интернете достопримечательности мира, рассказывает, в каких местах ему удалось побывать.

— Глядя на картинки я как будто снова погружаюсь в свою молодость и хожу по известным культурным и историческим объектам. Интересно наблюдать, как идет реконструкция Нотр-Дама. Кажется, был там и смотрел на него вживую еще совсем недавно, а прошло уже много лет, — отмечает Игорь Андреевич.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Каждый случай в работе психолога — уникальный. Сотрудники геронтологических центров стараются найти индивидуальный подход к жителям. Обращение к прошлому — один из наиболее эффективных способов установления доверительного контакта с пожилыми.

— Для человека с деменцией характерно состояние внутренней пустоты, и, чтобы ее не было, нужно настраивать человека на какую-то деятельность. В любом возрасте можно найти вещи, которые будут снимать напряжение, отвлекать от тревожных мыслей, приносить удовольствие и наполнять жизнь смыслом, — подчеркнула Лидия Серова.

В Москве работают 8 геронтологических центров с филиалами. Мультидисциплинарная команда обеспечивает качественный уход и помощь проживающим. В составе сотрудников — психологи, которые помогают людям пожилого возраста легче проживать возрастные изменения и гармонизировать эмоциональное состояние.

Получить консультацию по вопросам получения путевки в соцучреждение можно круглосуточно по телефону: 8 (495) 276-11-55. Обращения также принимаются по электронной почте: Socialdom@mos.ru.