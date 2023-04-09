«Здесь вам не тут»: топ-20 самых ярких цитат Виктора Черномырдина

Фото: ТАСС / Владимир Синдеев

Один из самых выдающихся и узнаваемых политических деятелей РФ Виктор Степанович Черномырдин родился ровно 85 лет назад — 9 апреля 1938 года. Какие только при жизни должности не занимал знаменитый политик — от главы правительства до посла РФ на Украине. А было время, когда Черномырдин временно заменил Бориса Ельцина в кресле президента. Но больше всего он запомнился россиянам своими искрометными фразами. «Вечерняя Москва» собрала самые запоминающиеся высказывания Виктора Черномырдина, которые давно ушли в народ и стали афоризмами.

О денежной реформе 1993 года

«Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Чешите в другом месте

«Ввяжемся в драку — провалим следующие, да и будущие годы. Кому это нужно? У кого руки чешутся? У кого чешутся — чешите в другом месте!».

Ногами вперед

«Говорят: даешь эмиссию триста тридцать триллионов рублей. Экономике нужен кислород. Как раз наоборот. Это не кислород. Один раз дыхнешь, а потом только останется дрыгнуть. Ногами».

Сохранить лицо

«Есть еще время сохранить лицо. Потом придется сохранять другие части тела».

О вступлении РФ в НАТО

«Мы никуда не вступаем, да нам и нельзя вступать. Как начнем вступать, так обязательно на что-нибудь наступим».

О недругах

«Меня всю жизнь хотят задвинуть, все пытаются задвинуть. Задвигал только таких еще нет».

Угрозы от МИД Украины объявить персоной нон-грата

«Напугали бабу туфлями с высоким каблуком».

О себе

«Моя специальность и жизнь проходили в атмосфере нефти и газа»;

«Ну кто меня может заменить? Убью сразу... Извините»;

«Черномырдин говорил не всегда так складно. Ну и что? Зато доходчиво. Сказал — и сразу все понимают. Ну это мой, может быть, стиль. Может, я не хочу сказать, что самый правильный, но очень понятный и доходчивый. А это нужно сейчас»;

«Черномырдину пришить ничего невозможно»;

«Я не тот человек, который живет удовлетворениями».

О дамах

«Красивых женщин я успеваю только заметить. И ничего больше».

О политике

«Россия со временем должна стать еврочленом!»;

«Я господина Буша-младшего лично не знаю, но вот с отцом его, господином Бушем-старшим, я знаком и жену его, господину Буш, тоже знаю»;

«Клинтона целый год долбали за его Монику. У нас таких через одного. Мы еще им поаплодируем. Но другое дело — Конституция. Написано: нельзя к Монике ходить — не ходи! А пошел — отвечай. Если не умеешь... И мы доживем! Я имею в виду Конституцию».

О коллегах

«Мы еще спорим, проверять их на психику или нет. Проверять всех!» (Речь шла о депутатах Госдумы — прим. «ВМ»);

«Вот Михаил Михайлович — новый министр финансов. Прошу любить и даже очень любить. Михаил Михайлович готов к любви»;

«Наш президент — он уже, по-моему, лет пять или десять денег в глаза не видел. Он даже не знает, какие у нас деньги»;

«Все его вот высказывания, вот его взбрыкивания там... еще даже пенсионером где-то вот, говорят, меня обозвал. Сам я не слышал. Но если я пенсионер, то он-то кто? Дед обычный». (О Юрии Лужкове).