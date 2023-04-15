«День возвращения к самому светлому»: скрытый смысл, народные приметы и традиции Пасхи

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В воскресенье, 16 апреля, христиане будут отмечать Пасху. Об истинном смысле праздника «Вечерней Москве» рассказал иеромонах Макарий (Комогоров), зампредседателя Издательского совета РПЦ.

«Христос Воскресе!» — это радостное приветствие так знакомо нам с самого детства. Вспоминаются бабушкины пироги, куличи, крашеные яички. Кто-то вспомнит первое в жизни посещение церкви в пасхальную ночь: крестный ход, пение и ожидание чуда — торжественной, ликующей и исполненной света пасхальной заутрени.

Светлое Христово Воскресение, Пасха Господня — этот день для каждого, кто себя мыслит сопричастным христианской традиции, является точкой отсчета нашей веры. Апостол Павел в Послании к Коринфянам говорит: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:14). А для нас этот день всегда является как бы возвращением к самому светлому и святому, что сохраняется в глубине сердца, питает духовный источник нашей веры, просыпается в нашей душе с первыми лучами весеннего солнца. Постараемся в этот день не только насладиться радостью о Воскресшем Христе в кругу близких, но и вспомнить о тех, чью радость сегодня омрачает болезнь или утрата близких, вспомним о тех, кто сейчас находится в окопах, на фронте смотрит в глаза смерти, отдавая жизнь за Отечество и каждого из нас. Поделимся радостью, будем милосердны, чтобы исполненными подлинной веры и любви звучали в наших устах сорок дней слова пасхального приветствия: «Воистину Воскресе Христос!»

Чудеса капустные

Краснокочанная капуста, проваренная в течение 40 минут, красит яйца в бирюзовый и голубой цвета. Делается это так: капустный отвар разливается по двум мискам, в одну добавляется сода, в другую — уксус, и затем в емкости загружаются отварные яйца. Они должны будут полежать в настоях несколько часов. Из первой емкости вы достанете бирюзовые яйца, из второй — синие.

Счастье луковое

Проще всего красить яйца луковой шелухой. Но возьмите веточку укропа или вырезанный из пленки рисунок, положите на яйцо, оберните его плотно кусочком капрона, обвяжите ниткой и подержите в луковом настое. В итоге получатся узоры.

Волшебство декора

По традиции к Пасхе дом убирают, а праздничный стол накрывают, используя самую красивую посуду. Считается, что предпочтительнее использовать фарфор белого, зеленого, желтого и золотистого цветов — то есть всех тех оттенков, что так или иначе ассоциируются с весной. Принято также ставить на стол цветы, красивые подставки для яиц — их делают сейчас в виде гнездышек, забавных куриц и так далее.

Яркие, как солнце

Куркума окрасит яйца в желтый цвет. Заранее отваренные яйца нужно положить в кастрюлю с водой, добавить в нее несколько ложек куркумы и варить яйца 10 минут. Хотите получить нежный цвет — берите меньше куркумы, хотите цвет понасыщеннее — используйте до четырех ложек. Куркума «выдает» окраску от нежно-желтого до ослепительно-канареечного цвета.

Есть такая традиция

Пасхальная трапеза не предполагает какого-то четкого распорядка, но подразумевается, что в самом ее начале люди съедают пасхальное яйцо вместе с кусочком кулича. Яйца непременно красят самостоятельно, хорошим тоном считается обмен ими. На закуску подают салаты, мясные нарезки, рыбу и холодец. Главным блюдом обычно становится запеченное мясо.

Можно даже диабетикам

Традиционный кулич людям, страдающим диабетом, есть нельзя — это слишком сладкая выпечка. Но можно испечь кулич со стевией, это не сложно. Вам понадобится: 250 г молока, 3 г стевии, 15 г дрожжей, 600 г муки, 100 г сливочного масла, 3 желтка, 100 г сметаны (20-процентной жирности), 1/3 ч. ложки соли, пакетик ванили, 2–3 ст. ложки растительного масла. Тесто замешиваем, как обычно.

Добавь немного коньяка

500 мл топленого молока, 50 г «живых» дрожжей, 1,3 кг муки, 6 яиц, 200 г масла, 1–2 ч. ложки коньяка, 300 г сахара, изюм (300 г), ванильный сахар, цукаты. Рецепт приготовления «Александрийского» кулича почти не отличается от классического рецепта, но тесто ставится на топленом молоке и с добавлением коньяка. Вкус у такого кулича будет тоньше.

Спасибо каркаде

Популярный напиток оказывается настоящим кудесником. С помощью каркаде можно окрасить яйца в серо-голубые, сиреневые и темно-синие оттенки — все в зависимости от того, насколько долго яйца будут погружены в настой красителя. Берем граммов сто каркаде, заливаем литром воды и варим под крышкой примерно 20 минут. В отвар гранатового цвета опускаем (аккуратно!) сырые яйца, добавив соль. Варим 10 минут. Что интересно: яйца сначала будут казаться белыми, но когда вы достанете их из отвара, они начнут менять цвет, становясь мраморными.

Шоколадный с апельсинами

150 г молока, 100 г сахара, 20 г свежих дрожжей, 2 яйца, 80 г сливочного масла, плитка шоколада, апельсин, 400 г муки, 2 ст. ложки какао, ванилин. Тесто замешиваем, как обычно, на мелкой терке натираем цедру апельсина, по объему ее должно быть примерно 2 ст. ложки. Выжимаем сок из половины апельсина, на кулич уйдет примерно 50 граммов сока. Шоколад, нарезанный на кусочки, добавляют вместе с какао в тесто при последнем его подъеме.

Проще простого

500 мл молока, 50 г «живых» дрожжей, 1,3 кг муки, 6 яиц, 200 г масла, 300 г сахара, изюм (300 г), ванильный сахар, цукаты. Это рецепт, который вы можете подделать под свои вкусы, добавив орешки, кусочки кураги и так далее. Рецепт хорош своей простотой и практически стопроцентной гарантией результата: куличи получаются высокими и не черствеют подолгу. Тесто ставят на подогретом молоке и до подъема держат в теплом месте, не допуская даже сквозняков. Желтки и белки добавляют в тесто порознь: желтки — растерев добела с сахаром, белки — взбив в крепкую пену. Сливочное масло тоже размягчают, но не растапливают, а муку добавляют постепенно, каждый раз вымешивая тесто. Главное — не переборщить с мукой. Изюм, цукаты и орешки добавляют в тесто только после того, как оно несколько раз поднялось, опять дают подняться и раскладывают по формам, заполняя их чуть больше, чем на треть. Пекутся куличи довольно быстро, готовность их проверяют зубочисткой. Ну а дальше — занимаются украшением кулинарного шедевра/

Царская, заварная

500 г творога, желтки двух яиц, 100 г сливочного масла, 100 г сметаны, 80–100 г сахара, ванилин, сухофрукты (изюм, курага — по желанию), цедра апельсина. Медики считают, что пасха заварная предпочтительна, поскольку подвергается термической обработке, во время которой гибнет сальмонелла. Разбив все ингредиенты пасхи в единую массу, ставим ее на огонь и нагреваем до появления пузырьков на поверхности, а потом остывшую массу (она будет жидковатой) перекладываем в пасочницу и держим под гнетом сутки.

Пять несложных правил

По мнению повара Татьяны Иваненко, чтобы кулич удался на славу, надо соблюдать пять несложных правил:

Надо выбрать активные, качественные дрожжи (лучше «живые», не сухие).

Тесто нужно замешивать на теплом (не горячем!) жирном молоке.

Остальные продукты должны быть комнатной температуры.

Стоит придерживаться рецептуры, чтобы не переложить в тесто сахар, — его избыток отрицательно скажется на качестве теста, а нехватка не лучшим образом повлияет на его вкус.

Тесто нужно очень хорошо вымесить — так, чтобы оно отлипало от рук, не было слишком жидким и слишком крутым.

Народные приметы

Пасхальные приметы формировались веками и давным-давно уже не меняются. Многие из них связаны с главными символами праздника: куличом, крашеными яйцами, перезвоном церковных колоколов. Например, считалось, что вымешивать тесто для кулича надо не менее часа: тогда и со здоровьем у членов семьи будет все отлично. Трещины на куличе и тяжелый его подъем были не очень хорошими признаками. На Руси считалось, что пасхальные яйца излечивают от головной боли, снимают порчу и усталость, а женщина, умывшаяся водой, в которой лежали освященные яйца, надолго сохранит свою красоту. Воск от сгоревшей пасхальной свечи почитался оберегом от пожара и сглаза. Ну а колокольный звон не только очищал душу человека от нечистой силы, но и дарил ему здоровье.

А еще считалось, что звездная ночь на Пасху говорит о возможных скорых заморозках, дождь предупреждает, что и вся оставшаяся весна будет дождливой, пасмурный день готовит к прохладному лету, а мороз, напротив, — к лету жаркому.