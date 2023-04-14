Под звуки Благовеста: куда сходить в Москве на Пасху

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пасха — всенародно любимый праздник. Отмечают его в столице широко. «Вечерняя Москва» представляет афишу мероприятий, которые посвящены Светлому Христову Воскресению.

Великий праздник Пасхи в этом году верующие радостно встретят 16 апреля. В храмах и на улицах столицы, в музеях и библиотеках, парках и скверах жителей и гостей города ждут уникальные мероприятия, каждое из которых позволит хоть на миг прикоснуться к истине православного праздника, узнать его историю и традиции. На площадках любимого москвичами фестиваля «Пасхальный дар» пройдут благотворительные акции, концерты и мастер-классы. С первого дня пасхальной недели и до 8 мая включительно в небе столицы будут слышны колокольные перезвоны храмов и монастырей. А откроет большую праздничную программу концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

XХII МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Китай-город

ул. Варварка, 6, стр. 4 Концертный зал «Зарядье»

16 апреля 19:00

5500 рублей за входной билет.

В двадцать второй раз Светлое Христово Воскресение Москва встречает Пасхальным фестивалем. Все праздничные дни вплоть до 9 мая он готов восхитить зрителей симфонической, хоровой и звонильной программами. Концерты пройдут на центральных концертных площадках. На открытии фестиваля вечером Светлого праздника выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева. В концертном зале «Зарядье» музыканты выступят еще дважды 8 мая. А 9 мая — в день Великой Победы — на Поклонной горе пройдет ежегодная общедоступная акция — концерт Симфонического оркестра Мариинского театра.

ПАСХА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Менделеевская

Сущевская ул.,14. Библиотека искусств имени А. П. Боголюбова

18 апреля 13:00

Бесплатно

В праздновании Пасхи активное участие принимают библиотеки. Так, в библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова покажут литературно-музыкальную композицию, основанную на сюжетах романа Ивана Шмелева «Лето Господне» и рассказов Леонида Андреева и Антона Чехова. Композиция будет представлена в сопровождении музыкальных произведений Бородина, Мусоргского и Лядова.

ВСТРЕЧАЕМ ПАСХУ

Сокол

Балтийская ул., 4. Библиотека № 31

15 апреля 13:00

300 рублей за входной билет.

На пасхальной программе в библиотеке № 31 участники познакомятся с историей и традициями христианского праздника, узнают, как его отмечают в других странах. Дети и взрослые посмотрят презентацию, в которой увидят дореволюционные пасхальные открытки. А все желающие научатся декорировать пасхальные яйца в технике декупаж

ПАСХАЛЬНЫЕ РАДОСТИ

Новаторская

ул. Новаторов, 14, корп. 2. Библиотека № 172

19 апреля 17:00

Бесплатно

На мастер-классе «Пасхальные радости» гостей научат делать декоративные украшения: птичьи гнезда для пасхальных яиц и небольших цыплят.

КАРЕЛЬСКАЯ ПАСХА

ВДНХ

Проспект Мира, 119, стр. 244. Городская ферма

16 апреля 11:00

750 рублей за входной билет.

Городская ферма на ВДНХ 15 и 16 апреля приглашает отметить Пасху в сказочной Карелии. На празднике соберутся фермеры и ремесленники из этого волшебного края, которые проведут мастер-классы и дегустации, а также научат национальным танцам. Карельские клубничные хозяйства привезут ягодное лето — научат гостей мастерить национальных куколок, соберут чай из натуральных карельских трав и проведут большое чаепитие с клубничным вареньем. Пчеловоды угостят медом с карельских угодий. На кулинарном мастер-классе можно узнать секрет мистической национальной сладости, по которой в древности предсказывали будущее. А еще гости смогут принять участие в игре «В поисках Пасхального кролика» и пасхальной эстафете.

ПАСХАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

Выхино

ул. Юности, 2. Музей-усадьба «Кусково»

16 апреля

600 рублей за входной билет.

Создать пасхальный сувенир можно в керамической мастерской музея-усадьбы «Кусково». Здесь познакомят с искусством традиционной русской росписи. Мастер расскажет о технике росписи по дереву, поможет воплотить задумку каждого участника. Подарком к празднику станет декоративное деревянное яйцо. Информацию о записи смотрите на сайте музея.

ПАСХА В БОЯРСКИХ ПАЛАТАХ

Китай-город

ул. Варварка, 10 Палаты бояр Романовых

17 апреля 15:30

950 рулей за входной билет.

Государственный Исторический музей приглашает учащихся средней школы и их родителей на тематическую программу в Палаты бояр Романовых, где 17, 19, 21 и 26 апреля ребята узнают историю христианского праздника Пасхи, а также обряды и обычаи, связанные с «праздником праздников». Здесь можно познакомиться со старинными традициями приема гостей и подготовкой к Пасхе в боярском доме. Все желающие смогут принять участие в старинной народной игре «Катание пасхальных яиц с горок» и в обряде «Умывание с пасхального яйца».

ПАСХАЛЬНЫЙ ДАР

Площадь Революции

Площадь Революции, Центральная площадка фестиваля

11:00

Бесплатно

Традиционный фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в столице в восьмой раз. С 15 по 23 апреля в центре города: на площади Революции, Пушкинской набережной, Тверской площади и Цветном бульваре, а также на более двадцати окружных площадках благотворительные фонды подарят гостям праздника возможность принять участие в познавательных мастер-классах и спортивных мероприятиях, посмотреть тематические выставки. На мастер-классах юные гости создадут подарки близким, познакомятся с традициями празднования Пасхи и приготовят пасхальные угощения, а также узнают все о сезонной высадке растений.

В домиках пасхальных рецептов всех желающих научат готовить традиционные угощения: творожную пасху с белым изюмом, шоколадный кулич с цукатами, крашенки, пироги и ватрушки, пасхальные пряники и печенье. В концертной программе, которая пройдет на улицах города, примут участие инклюзивный кинотеатральный проект «ВзаимоДействие», театральная студия «Инклюзион», театральный проект «Недослов», интегрированный театр-студия «Круг II» и Театр простодушных. В рамках фестиваля с 20 по 23 апреля на Цветном бульваре пройдет проект «Четвероногий друг». Здесь можно принять участие в занятиях с кинологами и посетить «Уроки добра».

ПАСХА НА ВЯТСКИХ УВАЛАХ

Третьяковская

ул. Большая Татарская, 29 Русский духовный театр «Глас»

16 апреля

15:00

600 рулей за входной билет.

Русский духовный театр «Глас» представляет семейный спектакль, поставленный по мотивам пьесы православного священника Андрея Кононова «Пасха на Вятских Увалах». Герои пьесы идут навстречу Пасхе каждый своим путем. Некоторые — не всегда праведным. Но все испытывают радостное изумление, видя те чудеса, которые приходят на Пасху. В спектакле много мудрого юмора, музыки, танцев, нарядных костюмов.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН

Китай-город

Малый Ивановский пер., 2 Иоанно-Предтеченский женский монастырь

17 апреля

15:00

Бесплатно

Колокольный звон оповестит о начале пасхальной недели в Иоанно-Предтеченском женском монастыре и будет радовать переливами москвичей и гостей столицы ежедневно до 8 мая. Концерты, в которых примут участие более 45 профессиональных белорусских и российских звонарей, пройдут на лучших исторических и современных звонницах и колокольнях Москвы и Подмосковья, включая: храм Казанской иконы Божией матери в музее-заповеднике «Коломенское», храм прп. Сергия Радонежского в Рогожской слободе, собор Казанской иконы Божией матери на Красной площади, Богоявленский кафедральный собор в Елохове, Саввино-Сторожевский монастырь.

ПАСХА В МУЗЕЕ

Площадь Ильича

Андроньевская пл., 10 Музей имени Андрея Рублева

17 апреля

14:00

1000 рулей за входной билет.

На Пасхальной неделе 17, 23 и 24 апреля Музей имени Андрея Рублева устраивает для детей и взрослых праздник «Светлое Христово Воскресение». На мастер-классе «Пасхальные перезвоны» участники узнают об устройстве колокола и колокольни, а также интересные факты из истории колокольного искусства в Москве, услышат разно образные пасхальные звоны. Далее во время экскурсии «От Вербного воскресенья до Пасхи» гости музея познакомятся с важнейшими событиями евангельской истории в произведениях древнерусской живописи, увидят уникальные памятники иконописи XV–XVII веков. А на творческом занятии каждый сможет создать свой уникальный пасхальный сувенир.

ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

Китай-город

Старосадский пер., 7/10 Собор Петра и Павла

16 апреля

19:00

600 рулей за входной билет.

Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова в день православной Пасхи представит слушателям под сводами собора шедевры духовной музыки. Один из лучших хоровых коллективов мира исполнит великие сочинения, создающие атмосферу светлого праздника. В концерте примет участие органист Алексей Шевченко, который предварит русскую и зарубежную части программы инструментальными «эпиграфами» на историческом органе.