Варяжские гости и рейтары царя: история военной службы в России

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300 тысяч человек планируется привлечь в Российскую армию в этом году для службы по контракту. Такая система имеет многовековую историю и традиции.

— Само слово «солдат», как известно, означает «наемник, получающий жалованье», — рассказывает военный историк Павел Добровольский. — Оно изначально произошло от итальянского «сольдо», что означает монета, денежная единица. Так вот: воин, который получал «сольдо», назывался «coльдатo». Но в русский язык слово «солдат» пришло из немецкого, где оно произносилось как «зoльдат».

Сначала были варяги

— Русские купцы и князья нанимали на службу боевые дружины варягов, — рассказывает Павел Сергеевич. — Эти дружины охраняли караваны и целые города от нападения степных кочевников. По сути это была такая «армия на аутсорсинге». Князьям она была выгодна тем, что не могла устроить госпереворот, чтобы «володеть» землями: варяги и славяне культурно и ментально отличались.

С появлением феодальной раздробленности князья стали нанимать орды кочевников — половцев, а позднее монголо-татар, чтобы совершать набеги друг на друга. Нанимали обычно за деньги или часть военной добычи. Московские государи, начиная с великого князя Ивана III, также пользовались услугами иноземных воинов и, сознавая недостатки национальных войсковых формирований, стали приглашать наряду с иностранными художниками и мастерами на российскую службу военных специалистов. Как итог — появились устроенные по западно-европейскому образцу полки иноземной пехоты и конницы.

— Сейчас мало кто помнит, но еще в начале XVII века для борьбы с Лжедмитрием II и польской интервенцией правительство Василия Шуйского наняло войско в Швеции, в котором воевали наемники со всей Европы, — рассказывает Павел Добровольский. — Особым героизмом они не отличались, но свою роль в отражении интервенции сыграли. Точнее, даже не они, а оставшиеся в России военные специалисты.

Когда в городке Калязине готовились отряды к походу на Москву — чтобы выбить оттуда засевших поляков, войско обучалось по голландскому образцу. Причем руководил подготовкой швед Кристиер Сомме.

— Именно он и стал основоположником применения в русском войске приемов европейского пехотного боя, — рассказывает Павел Добровольский. — Швед, кстати, остался на царской службе со своим отрядом, заключив особое соглашение. Он и другие военные спецы — его подчиненные — тренировали ополченцев, которые обучались упражнениям в правильном строю, что было ключевым в использовании линейной тактики. Также их учили более эффективному владению оружием, строительству и штурму укреплений.

Черные всадники

— Русские цари, надо им отдать должное, всегда стремились использовать самые современные военные технологии и наиболее эффективную на тот момент военную тактику. Для этого и нанимали военных, — продолжает Павел Добровольский. — В результате, например, у нас появились рейтары — черные всадники. Рейтары активно использовали огнестрельное, а не холодное оружие. Они возили с собой несколько тяжелых крупнокалиберных пистолетов, длина которых порою достигала метра! Меч же был лишь запасным оружием — на случай ближнего боя.

Причем во время боя рейтары умудрялись не спешиваться, а стрелять прямо с коня.

— Еще при царе Михаиле Романове отдельным иноземцам-рейтарам давали за заслуги поместья и вотчины, — рассказывает Павел Добровольский. — Рейтары, которые жили в городах, получали жалованье — такое же, как дворяне. Их социальный статус был очень высок.

Впоследствии, как пояснил эксперт, иностранцы часто служили в русской армии. Были и русские, которые шли на службу по найму.

— В Гражданскую войну, например, в Красной армии за деньги служили китайцы и венгры.

Платят всем, но — по-разному

Военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев уточняет:

— Сейчас, это надо понимать, все российские солдаты получают денежное довольствие. Просто срочники — небольшое — от 2 до 4,3 тысячи рублей. А у контрактников и мобилизованных оно очень приличное. Во всяком случае куда выше, чем средняя зарплата по стране. Мобилизованные, например, получают не меньше 205 тысяч в месяц. А мобилизованные из Москвы — еще плюс 50 тысяч от правительства города. Итого: доход от четверти миллиона рублей. Это очень приличные деньги даже для столицы. Кстати, бойцы ЧВК «Вагнер» зарабатывают в массе своей меньше.

По мнению эксперта, слово «наемник» хотя и несет несколько негативный оттенок, но при этом формально применимо к большей части российских военнослужащих — ведь они служат за деньги.

Впрочем, в реальности в слове «найм» ничего зазорного нет — это всего лишь форма оформления, так сказать, рабочих отношений.

— Давайте, наверное, употреблять слова «солдат» и «военный». Причем ко всем — и тем, кто служит в регулярной российской армии, и тем, кто служит в ЧВК — частных военных компаниях, — предлагает эксперт.

«Частников» уже много

— Многие почему-то уверены, что ЧВК у нас одна — «Вагнер». На самом деле их уже много: «Редут», «РСБ-Групп», «Патриот», «Антитеррор-Орел», «Феракс» и другие, — рассказывает Андрей Земцев. — И их число будет расти, если принять закон, четко регулирующий их деятельность.

Политолог Григорий Савельев уточнил:

— ЧВК появляются по всему миру, потому что это экономически целесообразно. Да, каждой стране нужна армия. Но ее нужно содержать: одевать, обувать, кормить, покупать снаряжение, строить для военнослужащих жилье или давать им военную ипотеку. Это колоссальные расходы. Причем государство их несет в любом случае — даже если армия не воюет. Итог — огромная нагрузка на бюджет.

Вторая проблема: уровень подготовки невоюющей армии по определению намного ниже, чем у воюющей. Почему с начала специальной военной операции в первых рядах наших войск были армии ДНР и ЛНР? А потому что они восемь лет воевали. А наши — нет.

Почему сейчас так активно используется «Вагнер»? Потому что у его бойцов колоссальный боевой опыт, привезенный из разных стран — например, африканских.

Таким образом, как считает эксперт, государству выгодно помимо обычной армии использовать и ЧВК — «армию на аутсорсинге».

Андрей Земцев согласен:

— В ЧВК, как правило, задействованы люди, имеющие колоссальную военную практику. Ну хотя бы потому, что они постоянно «в деле». ЧВК — это бизнес, и он приносит прибыль только тогда, когда компания выполняет заказы. Не бывает ЧВК, где бойцы месяцами курсируют между казармой и стрельбищем, учатся печатать на плацу шаг или зубрят устав. А в армии такое — сплошь и рядом. Поэтому ЧВК нередко более эффективны, чем армия. Плюс надо понимать: люди идут туда не за военной ипотекой, льготами и пенсией через 20 лет службы, а для того чтобы непосредственно воевать. В ЧВК попадают такие «псы войны» с очень серьезной мотивацией. И платят им, кстати, не только за службу, но и за результат. Взяли, условно, укрепрайон — премия. Неудивительно, что тот же «Вагнер» в Артемовске показывает себя очень достойно.

Андрей Земцев уточнил, что абсолютное большинство бойцов ЧВК — бывшие военные, не готовые, в силу разных причин, служить в официальной армии.

— Надо понимать, что любая армия — структура крайне консервативная. И если человек, что называется, по жизни «сорви голова», то в обычной армии, с ее иерархией и порядками, он может стать просто лишним. Зато в армии частной может проявить себя великолепно, — считает эксперт.

Григорий Савельев резюмирует:

— Россия вступила в очередную эпоху военных конфликтов. От исхода этих конфликтов зависит наше, как страны, будущее. Роль военного, человека с оружием, резко выросла. Это признает и государство, которое платит за участие в СВО очень достойную зарплату: в 3,5–4 раза выше, чем в среднем по стране. Но высокой зарплаты мало. Нужны новые фильмы, книги, картины, песни о роли солдата, о его тяжелой, но почетной работе. Настоящим мужчиной для общества должен стать не завсегдатай ночных клубов на дорогой иномарке, не «крутой бизнесмен», не прокачанный фитнесмен из солярия, а человек с автоматом.

КСТАТИ

Самая крупная в России солдатская слобода находилась на юго-востоке Москвы, на левом берегу реки Синички — рядом с местом ее впадения в Яузу. Слободу основали и заселили солдаты и офицеры полка Франца Лефорта — личного друга Петра I. В начале XVIII века в солдатской слободе (она называлась Синичкина) поселились врачи «военного гошпиталя» — сейчас он называется Главным клиническим военным госпиталем. С середины XVIII века на всю прилегающую местность распространилось название Лефортово. Так иностранные военные дали имя одному из исторических районов столицы. Там и сейчас полно военных топонимов — улица Солдатская, Краснокурсантские сквер и проезд, Красноказарменная улица, Музей Росгвардии, кафе «Офицерское». А все началось с иностранных военных.

ДОСЬЕ

В мире много частных военных компаний, но самая, помимо «Вагнера», знаменитая — американская Blackwater. Ее в 1997 году основали два морских пехотинца, готовых взяться за любую опасную работу, если за нее хорошо платят. Когда штат компании достиг 20 тысяч человек, а репутация стала очень высокой, к Blackwater начали поступать заказы от ЦРУ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Медведев, российский журналист, вице-спикер Мосгордумы:

— Во-первых, в обществе необходимо формировать новое отношение к наемникам. Служба в армии — неважно, государственной или частной, за деньги — это обычная работа. Вовторых, контрактники должны иметь не только высокую зарплату, но и льготы — например, при поступлении в вуз. В-третьих, нужно менять само отношение к слову «наемник». Хватит нам пользоваться штампами из советского журнала «Крокодил», где публиковались карикатуры с «наемниками» и «наймитами капитала». Наемник — это на самом деле достойная мужская профессия. У нас были ушкуйники — новгородские пираты. Были казаки, которые завоевали для Российской империи Сибирь и Дальний Восток. Были так называемые украинские люди — профессиональные пограничники, которые стояли на окраине. И все они, так или иначе, выполняли свою работу за деньги либо часть добычи.