Какие цветы можно сажать в мае

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Ухоженный цветник — отрада для взора садовода и огородника. Красотой пестрых ароматных клумб можно наслаждаться с середины весны до поздней осени. Чем раньше хозяюшки начнут хлопотать над его устройством, тем скорее дачный участок превратится в райский сад. Какие цветы сажать в открытый грунт в мае и какие у них особенности — в материале «Вечерней Москвы».

Способы весенней посадки

В открытый грунт можно сажать как однолетние, так и многолетние цветы. Однолетники приживутся в короткие сроки и будут радовать цветением уже спустя два-три месяца. Их многолетние «братья» в год посадки могут и не зацвести. Весной используют несколько способов посадки.

Рассадный

Клумба зацветет раньше, если использовать этот вариант, но и хлопот с ним больше. Сеять цветы на рассаду можно с третьей декады февраля до первых чисел апреля в зависимости от выбранных культур и климата в регионе. Когда всходы выпустят листья, растения нужно пикировать и пересадить каждое в свой горшок. Перемещать на улицу их нужно, когда заморозков точно больше не будет.

Безрассадный

Цветы можно сеять сразу в заранее подготовленную землю. Время зависит от сорта и погоды. Холодостойкие культуры — в конце апреля или начале мая. Те, что любят тепло, лучше, когда теплая погода окончательно установится. Появившиеся всходы нужно проредить.

Делением корневищ

Многолетникам требуется регулярное деление куста для обновления и омоложения. В весеннюю пору делят культуры, которые цветут осенью и летом. Корневище деликатно извлекают из почвы вместе с земляным комом, разделяют на части. На каждой части должны быть почки и корни. Срезы присыпают древесным углем, пересаживают.

Какие цветы подходят для посадки в мае

Для сеяния сразу в грунт в мае отлично подходят однолетники. Самые популярные их них:

1. Настурция

Настурция представлена низкорослыми формами высотой 20–30 сантиметров. Есть ползучие виды. Крупные цветки диаметром в пять-шесть сантиметров представлены в разных оттенках желто-красного. Активно цветут с июня до холодов. Можно сеять прямо в клумбу или на рассаду в апреле.

2. Календула, или ноготки

Растение с древности используется как лекарство. Куст может достигать высоты от 20 до 75 сантиметров. Цветы приятно пахнут, могут быть кремового, желтого, оранжевого цветов. Можно сеять в первых числах мая сразу на грядку.

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3. Василек однолетний

Родина василька — Средиземноморье. Кусты достигают высоты 20–70 сантиметров. Цветки — ярко-голубые, также встречаются сорта белого, розового, красного цветов. Цветение происходит с начала лета до осени.

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4. Лаватера трехмесячная

Лаватера вырастает до метровой высоты и более. Цветки — до десяти сантиметров в диаметре белого, розового или карминового оттенков. Активное цветение происходит с июля до осени. Можно сеять в первой декаде мая в открытый грунт. Не любят пересадки.

5. Эшшольция калифорнийская

Второе название эшшольции — калифорнийский мак. Есть множество разных сортов. Растение — многолетнее, однако в местности с умеренно-континентальным климатом его выращивают как однолетнее, высота — 20–45 сантиметров. Одиночные цветки имеют диаметр — пять-восемь сантиметров. Цвета — белый, кремовый, желтый, оранжевый. Бутоны раскрываются в дни, когда ярко светит солнце, с десяти утра до четырех вечера. Высевают в начале мая на садовый участок. Цвести будет с июля до заморозков.

Фото: shutterstock

6. Душистый горошек

Душистый горошек родом с Сицилии. Высота зависит от сорта и находится в диапазоне от 30 сантиметров до двух метров. Белые, розовые, голубые, красные, фиолетовые цветки неправильной формы собраны в соцветия. Имеют нежный аромат.

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7. Кларкия

Различают два вида кларкии — изящную и хорошенькую. Первый имеет высоту от 40 до 90 сантиметров. Цветки имеют белую, розовую, сиреневую и пурпурную окраску. Второй вид — высотой 40 или 50 сантиметров. Цветки обычно белые, бледно-розовые, лавандовые. Сеют семена в грунт ранней весной. Они всходят уже спустя 10–12 дней. Молодые растения не рекомендуется пересаживать. Также возможна посадка под зиму.

8. Лен крупноцветковый

Лен крупноцветковый окультурили в XIX веке. Высота — от 30 до 100 сантиметров. В большинстве случаев цветки круглые красного цвета. Сеют в начале мая.

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9. Годеция

Существует два вида со сходными особенностями разведения: годеция прелестная и годеция крупноцветковая. Имеют практически идентичную внешность, высота растений — от 20 до 40 сантиметров. Цветки колокольчатые или чашевидные, до десяти сантиметров в диаметре, простые или махровые, белые, сиреневые, розовые, красные. Цветок сеют в апреле–мае в клумбу. Будет хорошо расти в солнечном месте на плодородной почве.

10. Подсолнечник однолетний

Для подсолнечника характерны цветки-соцветия, могут быть диаметром до 50 сантиметров. Язычковые цветки — до семи сантиметров длиной. Период цветения — с середины июля до сентября. Высаживается в грядки в апреле-мае. Семена заделывают на глубину в два-пять сантиметров по одному в ямку. Чтобы формировались крупные соцветия, летом растения нужно несколько раз подкармливать.