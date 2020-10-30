В День памяти жертв политических репрессий в СССР Главархив вспоминает погибших

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Жертвами репрессий стали государственные и военные деятели, люди искусства, науки и многие-многие другие наши соотечественники. Главный архив Москвы рассказывает о некоторых из них.

Время репрессий середины 1930-х — начала 1950-х годов — тяжелая и драматичная страница отечественной истории. Главархив Москвы хранит значительное количество фондов личного происхождения, среди которых особое место занимают фонды людей, пострадавших от репрессий. Среди материалов — письма, фотографии, дневники и другие документы.

Ряд личных фондов Архивного ведомства составляют документы партийных и государственных деятелей, пострадавших в годы Большого террора. По этим документам можно проследить жизненный путь, круг интересов и знакомств, окружающую человека повседневность.

Так, среди личных фондов можно найти сведения о политработнике Красной армии Фридрихе Блументале (1896–1937), партийном деятеле Михаиле Богуславском (1886–1937), председателе Всесоюзного совета по коммунальному хозяйству при ЦИК СССР Николае Кубяке (1881–1937), одном из создателей и руководителей советской военной разведки Яне Берзине (1889–1938), народном комиссаре внутренней торговли РСФСР Льве Хинчуке (1868–1939).

Жертвами репрессивной машины становились не только партийные и военные деятели. В личных фондах представлены документы инженера-теплотехника Алексея Надежина (1889–1939), экономиста Семена Лившица (1899–1938), библиотекаря Екатерины Лакиды (1897–1938).

Особую ценность представляют документы посмертной реабилитации, отражающие попытки супругов, детей и просто неравнодушных к судьбе репрессированных не только добиться отмены приговора, но и восстановить биографию погибших, преданную забвению. Воспоминания и переписка тех, кто занимался этим важным делом, позволили выяснить имена, факты трудовой и служебной биографии, личные моменты жизни погибших.

Бесценный источник информации — материалы об обысках и арестах, письма и воспоминания тех, кому удалось пройти сталинские лагеря и остаться в живых. Например, документы фондов писательницы Евгении Таратуты (1912–2005), писателя Николая Кочина (1902–1983), поэта-переводчика Рувима Морана (1908–1986), драматурга Якова Апушкина (1899–1989), писательницы Анастасии Цветаевой (1894–1993), историка Эмилии Виленской (1909–1988).

Одним из тех, кто остался в живых после репрессий, был Евгений Рябчиков. 6 сентября 1937 года, когда он работал журналистом «Комсомольской правды», Рябчикова арестовали по обвинению в шпионаже и пособничестве врагам народа — маршалам Василию Блюхеру и Михаилу Тухачевскому. 5 февраля 1938 года приговором Особого совещания при НКВД по статьям 58 Евгений Рябчиков был приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. С 1938 по 1943 годы он отбывал наказание на строительстве Беломорско-Балтийского и Волго-Балтийского каналов, в Ухто-Ижемском исправительно-трудовом лагере НКВД СССР.

В 1943 году Евгений Рябчиков был освобожден из-под стражи без права выезда, работал вольнонаемным на Ухтинском сажевом заводе, где и познакомился со своей будущей женой Сусанной Карпачевой, на тот момент директором завода. В 1944 году Сусанна и Евгений поженились.

Впоследствии Евгений Рябчиков был переведен вместе с женой в Норильск, где находился на положении ссыльного. Работал в газетах «Металл — фронту», «За металл!», стоял у истоков спортивной газеты «Заполярный динамовец». В Норильске в 1945 году у Евгения Рябчикова и Сусанны Карпачевой родился сын Борис, ставший впоследствии видным научным деятелем в области ракетной техники и атомной промышленности. Почти сразу после рождения сына в 1945 году Евгений Рябчиков с семьей вернулся в Москву, работал в «Комсомольской правде» и журнале «Огонек».

В 1956 году Евгений Рябчиков был реабилитирован. В том же году он отправился в Антарктиду. Рябчиков был включен в состав Советской антарктической экспедиции в качестве спецкора «Правды», «Огонька», Всесоюзного радио и Центрального телевидения. После возвращения домой он работал во множестве газет и журналов. Умер 30 апреля 1996 года, прожив 87 лет.

Все люди, указанные в тексте, были реабилитированы, с их фондами можно познакомиться в Главархиве Москвы по адресу Профсоюзная улица, дом 82, корпус 1. Читальный зал работает по понедельникам с 09:30 до 16:30, по вторникам и четвергам — с 12:00 до 20:00 и по пятницам — с 09:30 до 15:00.

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