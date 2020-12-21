Удаленная работа: самые простые и действенные способы заработка в интернете

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Если раньше работой в Интернете занимались единицы и такой способ заработка считался ненадежным и непостоянным, то сегодня подобный тип занятости интересует все большее количество людей. Это тесно связано с пандемией коронавирусной инфекции, которая повлияла на промышленность и бизнес.

В то же время удаленная занятость начала интересовать и тех, кого пандемия не коснулась. Объяснений тому несколько:

• поиск дополнительного дохода;

• желание реализовать свои таланты и идеи;

• необходимость работать по свободному графику.

Список сфер интернет-работы включает такие основные варианты, как трейдинг, IT и дизайн, написание сценариев и других текстовых материалов, а также блогинг.

Почему стоит начать заниматься трейдингом?

Одной из возможностей получить высокий и стабильный доход через Интернет является трейдинг.

Освоить его азы можно довольно быстро. Для этого достаточно выбрать подходящие онлайн курсы. А чтобы их прохождение принесло желаемый результат и помогло заработать первые деньги в короткие сроки, важно довериться профессионалам. Отдавать предпочтение лучше тем авторским курсам, которые предлагают известные специалисты. Таким какплатформа подготовки профессиональных трейдеров Александра Герчика.

К основным преимуществам трейдинга как одного из лучших способов заработка в Интернете относятся:

• получение дохода;

• возможность предупреждения рисков: благодаря покупке ценных бумаг можно уберечь вложения — спад одних акций компенсируется ростом других (достаточно выбирать акции из разных сегментов рынка — IT, нефть, производство, торговля и т. д.);

• отсутствие необходимости выполнения ежедневной работы: вложения являются долгосрочными (обычно акции покупаются с перспективой их продажи через несколько лет);

• возможность приумножения своих вложений в 100 или даже 1000 раз: покупая акции по низкой цене (иногда менее 1 рубля), можно получить прибыль в несколько тысяч рублей.

В области трейдинга функционируют партнерские программы, позволяющие получать дополнительную прибыль за привлечение новых участников рынка. Выбирая трейдинг в качестве дополнительного или основного вида заработка, можно обеспечить себе уверенность в завтрашнем дне.

Виды удаленной работы для быстрого заработка

Еще одним вариантом работы на удаленке, дающим возможность быстро заработать деньги, являются сферы IT, дизайна, копирайтинга и т. п. В отличие от первого примера, они уже требуют профессиональной подготовки и активного участия. На первых этапах можно зарабатывать 25-30 тысяч рублей в месяц. По мере роста профессионализма сумма может вырасти до 10 тысяч рублей в день.

Такие направления деятельности позволяют работать на конкретного работодателя или использовать биржи фриланса, выбирая проекты самостоятельно. Таких сайтов для заработка существует большое количество, так что работы хватит всем желающим.

Одним из особых вариантов того, как можно заработать в Интернете, является написание сценариев. Этот тип занятости отлично подойдет творческим личностям с богатой фантазией.

Тем, кто ищет ответ на вопрос, как заработать через Интернет, стоит обратить внимание на «блогинг». Сегодня эта сфера пользуется большой популярностью, так как она дает возможность хорошо заработать и прославиться.

Люди, которые активно интересуются способами заработать денег в Интернете, сегодня могут отыскать достаточное количество подходящих вариантов.

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