Учусь дарить счастье

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Сегодня героем рубрики «Начистоту» стал директор Централизованной библиотечной системы Зеленоградского округа Москвы Роман Дерманский.

1 В детстве мечтал стать режиссером. Можно сказать, мечта сбылась: я «режиссирую» библиотеки.

2 Мой девиз по жизни: кто не хочет — ищет причины, а кто хочет, тот ищет возможности.

3 Любимый праздник — Новый год. Люблю встречать его с семьей и друзьями.

4 Идеальный отдых для меня — это разговор с интересным собеседником, короткие путешествия и игра на гитаре.

5 На мою жизнь повлиял роман «Мастер и Маргарита». В момент его прочтения и дальше по жизни со мной случались мистические события. А еще на всех выпускных и вступительных экзаменах мне попадался билет по этому произведению.

6 Ошибки — лучший опыт в жизни. Но нельзя, чтобы пресловутый садовый инструмент — грабли — встречался с вашим лбом снова и снова.

7 В будни еда для меня необходимость. А вот шашлык на даче в выходные — это уже удовольствие.

8 Я не люблю современное искусство. Но бывают исключения.

9 Считаю, что судьбу можно изменить: всякий раз, делая шаги, мы меняем комбинации для следующих.

10 В жизни не могу обойтись без семьи, друзей и телефона.

11 Иногда могу отказаться от какого-то из своих принципов: один в поле не воин, поэтому нужно слышать друг друга.

12 На мой взгляд, самый удачный современный проект — «Московское долголетие». Активное, увлеченное счастливое старшее поколение — это отлично!

13 Убежден, что добро всегда возвращается.

14 В детстве мне дарили разные монетки. Став старше, я стал интересоваться нумизматикой. Теперь это мое хобби.

15 Люблю сюрпризы. Одним из самых приятных когда-то стало поступление во ВГИК на курс игрового кино.

16 Я хотел бы научиться рисовать.

17 «Коробка с карандашами» — так я бы назвал книгу о своей жизни. В коробке много образов, идей, перспектив и возможностей, смелости и любви, есть место печали и стойкости. В ней много ярких карандашей — людей, с которыми мне по пути. В карандашах много потенциала, но однажды они сточатся. Важно, что останется после.

18 Любимое место в Москве — ВДНХ. Там монументально и свободно.

19 Русский рок я считаю лучшей музыкой. А с появлением дочки стал любить еще и песни из мультфильмов.

20 Люблю отдыхать в Краснодарском крае. И наша семья родилась в Сочи, именно там состоялась наша с женой свадьба.

21 Телевизор смотрю редко, чаще он работает фоном.

22 Счастье — это быть здоровым и полезным.

23 Самая важная составляющая основа государства — это семейные традиции. Мои традиции состоят в том, чтобы растить детей, встречаться с родственниками, быть опорой родителям.

24 Дружба — это когда спина к спине.

25 Я верю в чудеса. Считаю, что люди, которые в них не верят, несчастные.

26 После трудового дня мне помогают отдохнуть игры с дочкой.

27 Лучшее время суток для меня — утро, когда начинаешь понимать, что тебя ждет дальше.

28 На машине времени я бы отправился в будущее лет этак на тысячу вперед.

29 Уверен, что те, кто читают книги, всегда будут управлять теми, кто их не читает.

30 В моей жизни нет моментов, которые я хотел бы изменить.

31 Развенчаю миф — молодежь читает. С обновлением пространства и событий около книги развивается и молодое сообщество читателей.

32 Хочу обладать сверхспособностью дарить счастье. И почти научился.

33 Человек не может обойтись без улыбки и солнца в апреле.

34 Люблю осень и всегда нахожу возможность прогуляться в это время года в одиночестве.

35 У меня три любимых города, и с каждым из них есть свои ассоциации. Санкт-Петербург — это свобода, Прага — волшебство. А Зеленоград — дом.

36 В приметы я верю. Боюсь разбитых зеркал.

37 Самое яркое воспоминание из детства — это походы за грибами с папой.

38 Когда небо звездное, всегда с восхищением смотрю на него.

39 Человек не должен стремиться стать идеальным. Мы такие, какие есть, и это прекрасно.

40 Сдержанность, эмпатия, эрудированность — качества интеллигентного человека.

41 Экстремальные виды спорта — не мое. Мой адреналин вырабатывается, когда пишу сценарий или делаю полезные для библиотеки вещи.

42 На необитаемый остров я взял бы с собой друга, чтобы не терять надежды. Книги, чтобы переключать реальность, удочку!

43 В людях не люблю тщеславие, негатив и агрессию.

44 Я экстраверт. Хотя первое образование в области психологии помогает не забывать, что нет категорических форм.

45 Хотел бы совершить три путешествия: во времени, кругосветное и на Байкал.

46 Положительно отношусь к социальным сетям. Они открывают меня для других, других для меня.

47 Я мечтаю открыть новую библиотеку в Москве и снять фильм о папе.

ДОСЬЕ

Роман Сергеевич Дерманский родился в Москве 14 июня 1988 года. В 2010 году окончил Московский государственный психолого-педагогический университет по специальности «Социальная психология».

Далее продолжил обучение во ВГИКе на факультете «Режиссура игрового кино». В 2017 году назначен директором Централизованной библиотечной системы Зеленоградского округа Москвы. В 2020 году стал победителем Всероссийского конкурса «Библиотеки. ПРОдвижение» в номинации «Библиотека как бренд».

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