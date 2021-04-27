Кто досрочно получит пенсию в мае

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пенсии за май будут выплачены в обычном режиме и в привычные даты, несмотря на длинные выходные с 1 по 10 мая. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Москве и Московской области.

— В Московском регионе выплата пенсий и иных социальных выплат в мае 2021 года будет осуществлена в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Кроме того, инвалиды и участники Великой Отечественной войны в апреле вместе с пенсией получили ежегодную денежную выплату к Дню Победы в размере 10 тысяч рублей.

— Указанные выплаты производятся на основании документов, имеющихся в распоряжении территориального органа ПФР, в том числе сведений об отнесении гражданина к категории граждан, имеющих право на ежегодную денежную выплату, полученных в результате межведомственного взаимодействия, без истребования от гражданина заявлений и дополнительных документов, подтверждающих его правовой статус, — добавили в отделении.

Ранее «ВМ» писала, что свыше 33,2 тысячи российских граждан, которые принимали участие в Великой Отечественной войне и в настоящее время проживают на территории России и Прибалтики, получат выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.

На официальном портале мэра и правительства Москвы сообщается, что в столице ветеранам и труженикам тыла выплатят от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от категории получателей. В этом году единовременную помощь получат более 83,2 тысячи человек. В Московской области по решению правительства региона организованы выплаты в размере от 15 до 25 тысяч рублей для более 48 тысяч ветеранов.

Досрочный выход

В этом году досрочно выйти на пенсию могут многодетные матери 1965 года рождения, воспитавшие четверых детей. А с 2023 года женщины, которые родили трех детей и воспитали их как минимум до восьми лет, смогут выходить на пенсию с 57 лет. Льготы по досрочному выходу на пенсию положены и семьям, где воспитывается ребенок-инвалид минимум до восьми лет. Только данным правом может воспользоваться лишь один из родителей.

Вместе с тем правом досрочного выхода на пенсию могут воспользоваться граждане, которые работали на вредном производстве, на Крайнем Севере и в районах, приравненных к нему. Досрочный выход на пенсионное обеспечение положен и за выслугу лет. Она составляет 42 года трудового стажа для мужчин и 37 лет — для женщин. Педагоги, врачи и представители творческих профессий, имеющие должный профессиональный стаж, также могут воспользоваться данным правом.

Индексация

В России с 1 апреля социальные пенсии более 3,9 миллиона человек проиндексированы на 3,4 процента. В бюджете Пенсионного фонда для этого было предусмотрено 12,8 миллиарда рублей.

Размер индексации определяют по величине прожиточного минимума пенсионера в течение двух предыдущих лет. Средний размер социальной пенсии после индексации составляет 10 183 рубля.

Социальные пенсии получают россияне, у которых нет достаточного стажа работы для получения страховой пенсии. Подобные пенсии также получают из-за потери кормильца и люди с инвалидностью.

Читайте также: Сенатор назвала категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию